Кошмар за Барселона ще опита да спре тима в плейофите на LVP Superliga

Барселона на Михаил "twohoyrz" Петков днес излиза в първата си среща от плейофите на испанската League of Legends LVP Superliga. "Каталунците" ще срещнат своя най-голям кошмар в първенството BISONS, като мачът ще стартира в 19:00 в Best Of 5 формат.

Съставът на twohoyrz не е печелил срещу "бизоните" от февруари тази година, а тимовете са се срещали общо 5 пъти. Именно BISONS отстрани Барса от плейофите през изминалия сезон с убедителното 3:0.

Ако все пак "каталунците" се справят с опасния си съперник, то в четвърфиналите ще ги очаква един още по-силен враг, клубът на Пике и Ibai - KOI