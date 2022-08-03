Станаха ясни съдийските назначения за следващия кръг в efbet Лига

БФС определи съдийските назначения за следващия кръг на efbet Лига. Както стана ясно вече, два от мачовете бяха отложени за неопределена дата заради ангажиментите на Лудогорец и ЦСКА - София в Европа, а двубоят на Левски и Пирин също претърпя промени отново поради същата причина.

Отложиха Славия - Лудогорец по молба на "орлите"

Ето всички назначения: