Популярни
»

Гледай на живо

На живо от Малта с официалната тренировка на Левски и последните новини в отбора ден преди сблъсъка с Хамрун Спартанс
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Станаха ясни съдийските назначения за следващия кръг в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за следващия кръг в efbet Лига

  • 3 авг 2022 | 18:57
  • 805
  • 0

БФС определи съдийските назначения за следващия кръг на efbet Лига. Както стана ясно вече, два от мачовете бяха отложени за неопределена дата заради ангажиментите на Лудогорец и ЦСКА - София в Европа, а двубоят на Левски и Пирин също претърпя промени отново поради същата причина.

Отложиха Славия - Лудогорец по молба на "орлите"
Отложиха Славия - Лудогорец по молба на "орлите"

Ето всички назначения:

5 август 2022 г., петък, 18:30 ч. 
Спартак 1918 - Хебър 1918 
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев 
СН:    Георги Генов Нарлев        

5 август 2022 г., петък, 21:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев 
СН:    Костадин Ангелов Гергинов        

6 август 2022 г., събота, 18:45 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море 
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Йордан Петров Петров 
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев 
СН:    Николай Тодоров Петров        

6 август 2022 г., събота, 21:00 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов 
СН:    Николай Йорданов Колев        

7 август 2022 г., неделя, 20:00 ч. 
ПФК Левски - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Димитър Добромиров Димитров 
СН:    Атанас Петров Бозев        

8 август 2022 г., понеделник, 18:30 ч. 
ПФК Септември Сф - ФК Локомотив 1929 
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов 
СН:    Стоян Маринов Алексиев        

8 август 2022 г., понеделник, 20:45 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Никифор Деянов Велков 
СН:    Стефан Апостолов Апостолов       

Още от БГ Футбол

Треньорът на Хамрун: За мен Левски е с леко предимство, но ние също имаме силни страни

Треньорът на Хамрун: За мен Левски е с леко предимство, но ние също имаме силни страни

  • 3 авг 2022 | 20:24
  • 116
  • 0
Стоилов: На абсолютно еднакво ниво сме с Хамрун, ще търсим нови идеи

Стоилов: На абсолютно еднакво ниво сме с Хамрун, ще търсим нови идеи

  • 3 авг 2022 | 19:56
  • 2864
  • 21
Миланов: Важно е да постигнем сериозен резултат още в първия мач

Миланов: Важно е да постигнем сериозен резултат още в първия мач

  • 3 авг 2022 | 19:47
  • 1785
  • 3
Копич: Сигурен съм, че ще върнем клуба към по-добрите му дни, ще гоним класиране в Европа

Копич: Сигурен съм, че ще върнем клуба към по-добрите му дни, ще гоним класиране в Европа

  • 3 авг 2022 | 19:36
  • 1994
  • 1
БФС обяви наказанията след последния кръг, Пирин с най-висока глоба

БФС обяви наказанията след последния кръг, Пирин с най-висока глоба

  • 3 авг 2022 | 18:47
  • 788
  • 0
Спонсор на Левски награди отбора с премия след мачовете с ПАОК

Спонсор на Левски награди отбора с премия след мачовете с ПАОК

  • 3 авг 2022 | 18:35
  • 1776
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Стоилов: На абсолютно еднакво ниво сме с Хамрун, ще търсим нови идеи

Стоилов: На абсолютно еднакво ниво сме с Хамрун, ще търсим нови идеи

  • 3 авг 2022 | 19:56
  • 2864
  • 21
Официално: ЦСКА - София привлече още един нападател

Официално: ЦСКА - София привлече още един нападател

  • 3 авг 2022 | 17:45
  • 13534
  • 78
Отложиха Славия - Лудогорец по молба на "орлите"

Отложиха Славия - Лудогорец по молба на "орлите"

  • 3 авг 2022 | 12:43
  • 14250
  • 94
Илич: Не изпaдам в еуфория, ако си мислим, че ще е лесно, ще имаме проблеми

Илич: Не изпaдам в еуфория, ако си мислим, че ще е лесно, ще имаме проблеми

  • 3 авг 2022 | 11:26
  • 20570
  • 31
Копич: Сигурен съм, че ще върнем клуба към по-добрите му дни, ще гоним класиране в Европа

Копич: Сигурен съм, че ще върнем клуба към по-добрите му дни, ще гоним класиране в Европа

  • 3 авг 2022 | 19:36
  • 1994
  • 1

Видео акценти

Тим Кланси: Мотивирани сме, но срещу ЦСКА няма да е лесно

БГ Футбол

Тим Кланси: Мотивирани сме, но срещу ЦСКА няма да е лесно
Станимир Стоилов: Не смятам да правя сериозни промени в състава, Ивелин Попов все още не е готов

БГ Футбол

Станимир Стоилов: Не смятам да правя сериозни промени в състава, Ивелин Попов все още не е готов
Георги Миланов: Запознати сме с качеството на противника, очаква ни сериозен двубой

БГ Футбол

Георги Миланов: Запознати сме с качеството на противника, очаква ни сериозен двубой
Новият треньор на Ботев (Пд) Желко Копич: Ще гоним класиране в Европа

БГ Футбол

Новият треньор на Ботев (Пд) Желко Копич: Ще гоним класиране в Европа
ЦСКА - София подписа с Дауда Бамба

БГ Футбол

ЦСКА - София подписа с Дауда Бамба
Ярко слънце и жега за "сините" на рицарския остров

БГ Футбол

Ярко слънце и жега за "сините" на рицарския остров