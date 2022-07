От Eternal Fire не спират с рокадите

We are happy to introduce our new CS:GO team coach! Welcome to our family Canpolat "hardstyle" YILDIRAN!

CS:GO takımımızın yeni koçunu duyurmaktan mutluluk duyarız!

Ailemize hoşgeldin Canpolat "hardstyle" YILDIRAN! @hardstylecs

⚔️ #battleforEF #forEF pic.twitter.com/IVAANxKKQo