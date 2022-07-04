Манолев: Краси Петров ще е много полезен

Президентът на Пирин (Благоевград) Станислав Манолев изрази задоволството си, че Красимир Петров ще бъде новият настанвик на тима. Босът на “орлетата” е на мнение, че специалистът ще бъде много полезен за развитието на отбора.

Краси Петров: Искам да виждам Пирин, който пълни трибуните

"Искам да благодаря на Краси Петров, че се съгласи да поеме отбора. Знае нашите виждания. Той е наясно, че имаме сплав от опитни и млади футболисти. Искаме да правим млади играчи. С Дяков сме обединени в каузата да работим повече с български футболисти. Той е млад треньор, който има съвременни виждания, нови методики. Краси ще бъде полезен. На футболния терен ще говорим повече", каза Манолев.