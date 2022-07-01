20 футболисти от efbet Лига се оценяват на над милион евро

Седмица преди началото на новия шампионат в efbet Лига двама българи са оценявани най-високо като парична стойност в родното първенство според специализираната платформа за трансфери transfermarkt.

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Кирило Десподов и Антон Недялков са най-скъпите футболисти в надпреварата към момента. Крилото е оценяван на 3 500 000 евро, докато бранителят е с цена 2 700 000 евро. Трети в класацията е друг футболист на “орлите” - Бърнард Текпетей - 2 500 000. Първият футболист от отбор различен от Лудогорец е Жорди Кайседо от ЦСКА - София, който е оценяван на 2 000 000.

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Общо 20 пък са футболистите, които са оценени над един милион евро, като от тях седмина са българи - Десподов, Недялков, Доминик Янков, Ивайло Чочев, Тодор Неделев, Георги Миланов и Даниел Наумов.

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През миналия сезон най-скъп бе тогавашният халф на Ботев (Пловдив) - Маркиньос, който по време на престоя си при “канарчетата” бе оценяван на 3 800 000.

Ето топ 20 на най-скъпите футболисти в efbet Лига:

1. Кирил Десподов (Лудогорец) - 3.5m евро

2. Антон Недялков (Лудогорец) - 2.7

3. Бърнард Текпетей (Лудогорец) - 2.5

4. Пиерос Сотириу (Лудогорец) - 2.2

5. Жорди Кайседо (ЦСКА - София) - 2

- Алекс Сантана (Лудогорец) - 2

- Каули (Лудогорец) - 2

8. Доминик Янков (Лудогорец) - 1.5

- Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) - 1.5

- Симон Слуга (Лудогорец) - 1.5

11. Клод Гонсалвеш (Лудогорец) - 1.3

- Тодор Неделев (Ботев Пловдив) - 1.3

- Юрген Матей (ЦСКА - София) - 1.3

- Георги Миланов (Левски) - 1.3

15. Серджио Падт (Лудогорец) - 1.2

16. Шоу (Лудогорец) - 1.1

- Оливие Вердон (Лудогорец) - 1.1

18. Матиас Тисера (Лудогорец) - 1

- Даниел Наумов (ЦСКА 1948) - 1

- Игор Пластун (Лудогорец) - 1