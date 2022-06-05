Вижте голмайсторите на сезона в четирите трети лиги
Вчера приключиха надпреварите и в последните две Трети лиги. Ясни са шампионите - Беласица, Спартак (Плевен), Дунав и Крумовград. Sportal.bg ви представя и голмайсторските листи на четирите дивизии за сезон 2021/22:
Югозападна трета лига:
1.Александър Александров (Кюстендил) - 30 гола
2.Георги Нетов (Оборище) – 24 гола
3.Петко Петков (Рилски спортист) – 22 гола
4.Цветомир Вачев (Витоша Бистрица) – 18 гола
- Калоян Бонев (Балкан Ботевград)
5.Живко Димитров (Беласица) - 15 гола
- Марио Геров (Костинброд/Левски Чепинци)
6.Николай Хаджиниколов (Пирин Разлог) – 14 гола
- Васил Тачев (Оборище)
- Борислав Балджийски (Ботев Ихтиман)
Северозападна трета лига:
1.Преслав Антонов (Спартак Плевен) - 30 гола
2.Любомир Генчев (Янтра Полски Тръмбеш) - 20 гола
3.Добрин Петров (Севлиево) - 14 гола
4.Георги Колев (Локомотив ГО/Севлиево) - 13 гола
- Александър Соколов (Бдин)
5.Лилиян Маринов (Академик Свищов) - 12 гола
6.Александър Скорчев (Ювентус) - 11 гола
Югоизточна трета лига:
1.Ахмед Осман (Крумовград) - 24 гола
2.Пламен Иванов (Загорец) - 22 гола
- Трайо Грозев (Несебър)
3.Тодор Тодоров (Асеновец) - 19 гола
4.Милен Танев (Черноморец) - 17 гола
5.Теодор Стефанов (Родопа) - 15 гола
6.Петър Христов (Крумовград) - 14 гола
- Ангел Здравчев (Борислав/Саяна)
- Джюнейт Яшар (Левски Крумовград)
Североизточна трета лига:
1.Йордан Димитров (Дунав) – 22 гола
2.Тихомир Кънев (Черноломец Попово) - 16 гола
- Преслав Петков (Дунав)
3.Любомир Михалев (Светкавица) - 14 гола
4.Беадир Беадиров (Черноломец Попово) - 13 гола
5.Дейвид Венциславов (Рилци) - 11 гола
6.Йоан Йорданов (Лудогорец III) - 10 гола
- Румен Николов (Спортист Генерал Тошево/Светкавица)
- Янаки Смирнов (Спартак Варна II)
- Алекс Стойчев (Локомотив Русе/Волов)
- Владислав Мирчев (Устрем)