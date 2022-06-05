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Вижте голмайсторите на сезона в четирите трети лиги

  • 5 юни 2022 | 17:53
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Вижте голмайсторите на сезона в четирите трети лиги

Вчера приключиха надпреварите и в последните две Трети лиги. Ясни са шампионите - Беласица, Спартак (Плевен), Дунав и Крумовград. Sportal.bg ви представя и голмайсторските листи на четирите дивизии за сезон 2021/22:

Югозападна трета лига: 
1.Александър Александров (Кюстендил) - 30 гола 
2.Георги Нетов (Оборище) – 24 гола 
3.Петко Петков (Рилски спортист) – 22 гола 
4.Цветомир Вачев (Витоша Бистрица) – 18 гола 
- Калоян Бонев (Балкан Ботевград) 
5.Живко Димитров (Беласица) - 15 гола 
- Марио Геров (Костинброд/Левски Чепинци) 
6.Николай Хаджиниколов (Пирин Разлог) – 14 гола 
- Васил Тачев (Оборище)
 - Борислав Балджийски (Ботев Ихтиман)

Северозападна трета лига: 
1.Преслав Антонов (Спартак Плевен) - 30 гола 
2.Любомир Генчев (Янтра Полски Тръмбеш) - 20 гола 
3.Добрин Петров (Севлиево) - 14 гола 
4.Георги Колев (Локомотив ГО/Севлиево) - 13 гола 
- Александър Соколов (Бдин) 
5.Лилиян Маринов (Академик Свищов) - 12 гола 
6.Александър Скорчев (Ювентус) - 11 гола

Югоизточна трета лига: 
1.Ахмед Осман (Крумовград) - 24 гола 
2.Пламен Иванов (Загорец) - 22 гола 
- Трайо Грозев (Несебър) 
3.Тодор Тодоров (Асеновец) - 19 гола 
4.Милен Танев (Черноморец) - 17 гола 
5.Теодор Стефанов (Родопа) - 15 гола 
6.Петър Христов (Крумовград) - 14 гола 
- Ангел Здравчев (Борислав/Саяна) 
- Джюнейт Яшар (Левски Крумовград)

Североизточна трета лига: 
1.Йордан Димитров (Дунав) – 22 гола 
2.Тихомир Кънев (Черноломец Попово) - 16 гола 
- Преслав Петков (Дунав) 
3.Любомир Михалев (Светкавица) - 14 гола 
4.Беадир Беадиров (Черноломец Попово) - 13 гола 
5.Дейвид Венциславов (Рилци) - 11 гола 
6.Йоан Йорданов (Лудогорец III) - 10 гола 
- Румен Николов (Спортист Генерал Тошево/Светкавица) 
- Янаки Смирнов (Спартак Варна II) 
- Алекс Стойчев (Локомотив Русе/Волов) 
- Владислав Мирчев (Устрем)

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