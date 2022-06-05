Вижте голмайсторите на сезона в четирите трети лиги

Вчера приключиха надпреварите и в последните две Трети лиги. Ясни са шампионите - Беласица, Спартак (Плевен), Дунав и Крумовград. Sportal.bg ви представя и голмайсторските листи на четирите дивизии за сезон 2021/22:

Югозападна трета лига:

1.Александър Александров (Кюстендил) - 30 гола

2.Георги Нетов (Оборище) – 24 гола

3.Петко Петков (Рилски спортист) – 22 гола

4.Цветомир Вачев (Витоша Бистрица) – 18 гола

- Калоян Бонев (Балкан Ботевград)

5.Живко Димитров (Беласица) - 15 гола

- Марио Геров (Костинброд/Левски Чепинци)

6.Николай Хаджиниколов (Пирин Разлог) – 14 гола

- Васил Тачев (Оборище)

- Борислав Балджийски (Ботев Ихтиман)

Северозападна трета лига:

1.Преслав Антонов (Спартак Плевен) - 30 гола

2.Любомир Генчев (Янтра Полски Тръмбеш) - 20 гола

3.Добрин Петров (Севлиево) - 14 гола

4.Георги Колев (Локомотив ГО/Севлиево) - 13 гола

- Александър Соколов (Бдин)

5.Лилиян Маринов (Академик Свищов) - 12 гола

6.Александър Скорчев (Ювентус) - 11 гола

Югоизточна трета лига:

1.Ахмед Осман (Крумовград) - 24 гола

2.Пламен Иванов (Загорец) - 22 гола

- Трайо Грозев (Несебър)

3.Тодор Тодоров (Асеновец) - 19 гола

4.Милен Танев (Черноморец) - 17 гола

5.Теодор Стефанов (Родопа) - 15 гола

6.Петър Христов (Крумовград) - 14 гола

- Ангел Здравчев (Борислав/Саяна)

- Джюнейт Яшар (Левски Крумовград)

Североизточна трета лига:

1.Йордан Димитров (Дунав) – 22 гола

2.Тихомир Кънев (Черноломец Попово) - 16 гола

- Преслав Петков (Дунав)

3.Любомир Михалев (Светкавица) - 14 гола

4.Беадир Беадиров (Черноломец Попово) - 13 гола

5.Дейвид Венциславов (Рилци) - 11 гола

6.Йоан Йорданов (Лудогорец III) - 10 гола

- Румен Николов (Спортист Генерал Тошево/Светкавица)

- Янаки Смирнов (Спартак Варна II)

- Алекс Стойчев (Локомотив Русе/Волов)

- Владислав Мирчев (Устрем)