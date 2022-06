SKADE бе на крачка от класиране на REPUBLEAGUE! Българите имат последен шанс за място в турнира

Отборът на SKADE победи Budapest Five в квалификациите за REPUBLEAGUE Season 3, за да стигне до финален сблсъсък срещу Into The Breach, който българите впослествие изгубиха с 1:2 (16-3, 14-16, 14-16).

WAIT?! WE WON? WE QUALIFIED? https://t.co/UgbGPcjGaq — Into The Breach 🇺🇦 (@ITBesports) May 31, 2022

Новият състав на звездата Оуен "smooya" Бътърфийлд не показа по-добра игра от нашите момчета, като в първия мач "лъвовете" прегазиха британската организация, а късметът не им достигна в следващите две схватки.

Въпреки това "сините" ще имат възможност да се изправят срещу Sprout в Lower Bracket фазата на плейофите в последния си шанс за класиране на шампионата.