Стана ясно кой ще ръководи дербито от последния кръг между Левски и Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за последния кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Лудогорец е поверено на Владимир Вълков.

Двубоят Черно море - ЦСКА - София ще бъде ръководен от Ивайло Стоянов, а главен съдия на Ботев (Пловдив) - Славия ще бъде Никола Попов.

Вижте всички назначения:

20 май 2022 г., петък, 20:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Костадин Георгиев Стоичков

20 май 2022 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Георги Крумов Виделов

21 май 2022 г., събота, 19:15 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Томиславов Русев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Иван Захариев Вълчев

21 май 2022 г., събота, 19:15 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Локомотив 1929

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Радан Василев Мирянов

22 май 2022 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Петър Стоянов Петров

22 май 2022 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Костадин Димитров Тановчев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

22 май 2022 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

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