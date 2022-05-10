БФС обяви съдията за финала

Никола Попов ще ръководи финалната среща от турнира за купата на България между ЦСКА - София и Левски. Това реши преди минути съдийската комисия към БФС. Помощници на Попов ще са Георги Тодоров и Мартин Венев.



Отговорници за ВАР ще са Ивайло Стоянов и Иво Колев.



Финалът ще се играе тази неделя от 17.00 часа.

15 май 2022 г., неделя, 17:00 ч.



ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев

ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Иво Николаев Колев



Резервен Асистент Съдия: Георги Любомиров Минев

СН: Ичко Лозев Лозев