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БФС обяви съдията за финала

  • 10 май 2022 | 19:01
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БФС обяви съдията за финала

Никола Попов ще ръководи финалната среща от турнира за купата на България между ЦСКА - София и Левски. Това реши преди минути съдийската комисия към БФС. Помощници на Попов ще са Георги Тодоров и Мартин Венев.

Отговорници за ВАР ще са Ивайло Стоянов и Иво Колев.

Финалът ще се играе тази неделя от 17.00 часа.

15 май 2022 г., неделя, 17:00 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски 

ГС: Никола Антонов Попов  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев 
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Иво Николаев Колев 

Резервен Асистент Съдия: Георги Любомиров Минев
 СН: Ичко Лозев Лозев

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