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  3. Станаха ясни съдиите за 29-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдиите за 29-ия кръг на efbet Лига

  • 3 май 2022 | 18:13
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Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от 29-ия кръг на първата шестица в efbet Лига. Станимир Тренчев ще ръководи срещата между Черно море и Левски, а Иво Андреев ще отговаря за ЦСКА - София и Славия. Двубоят на Ботев (Пловдив) с Лудогорец пък е поверен на Георги Гинчев.

Черно море пуска билети за двубоя с Левски
Черно море пуска билети за двубоя с Левски

Ето всички назначения:

6 май 2022 г., петък, 15:00 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Никифор Деянов Велков 
СН:    Йордан Костадинов Иванов        

6 май 2022 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Левски 
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Петър Георгиев Кузев 
СН:    Димитър Панайотов Костов        

6 май 2022 г., петък, 20:00 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев 
СН:    Александър Костадинов Костадинов        

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