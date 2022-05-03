Станаха ясни съдиите за 29-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от 29-ия кръг на първата шестица в efbet Лига. Станимир Тренчев ще ръководи срещата между Черно море и Левски, а Иво Андреев ще отговаря за ЦСКА - София и Славия. Двубоят на Ботев (Пловдив) с Лудогорец пък е поверен на Георги Гинчев.

Черно море пуска билети за двубоя с Левски

Ето всички назначения:

6 май 2022 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Йордан Костадинов Иванов



6 май 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Димитър Панайотов Костов



6 май 2022 г., петък, 20:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Александър Костадинов Костадинов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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