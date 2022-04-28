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БФС обяви програмата до края на първенството в efbet Лига

  • 28 април 2022 | 16:47
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БФС определи програмата до края на първенството в efbet Лига. Последният мач за този сезон в шампионата ще бъде на 22 май (неделя), когато Пирин (Благоевград) посреща Ботев (Враца). Левски и Лудогорец пък затварят двубоите от първата шестица на 21 май на “Герена”. 

Решено: есенният дял от efbet Лига до ноември, мачове за Купата по време на Мондиал 2022
Решено: есенният дял от efbet Лига до ноември, мачове за Купата по време на Мондиал 2022

Ето цялата програма:

XXIX кръг
1-во - 6-то място – 3 кръг 

06.05 /петък/ 
Ботев Пд - Лудогорец 15.00 
Черно море - Левски 17.30 
ЦСКА - София - Славия 20.00

XXX кръг 
1-во - 6-то място – 4 кръг 

14.05/събота/ 
Лудогорец - Черно море 18.30 

15.05/неделя/ 
ЦСКА - София - Ботев Пд 17.45 
Славия - Левски 20.15 

XXXI кръг 
1-во - 6-то място – 5 кръг 

21.05/събота/
Ботев Пд - Славия 20.00 
Черно море - ЦСКА - София 20.00 
Левски - Лудогорец 20.00 

• Приема предложената програма от 30-ти/4-ти/ 32-ри /6-ти/ кръг на отборите от група „А“ -от  7-мо до 10-то и група „Б“ от 11-то до 14-то място в  Първа лига, както следва:     

XXX кръг 
Група „А“ - 7-мо -10-то място – 4 кръг 

07.05 /събота/ 
Арда Кж - Локомотив Пд 17.30 
ЦСКА 1948 - Берое 19.45 

Група „Б“ - 11-то -14-то място 4- кръг 

08.05 /неделя/ 
Ботев Вр - Локомотив Сф 16.30 
Царско село - Пирин Бл 19.00 

XXXI кръг 
Група „А“ - 7-мо -10-то място – 5 кръг 

13.05 /петък/ 
ЦСКА 1948 - Арда Кж 17.30
Берое - Локомотив Пд 20.00 

Група „Б“ - 11-то -14-то място 5- кръг 

16.05 /понеделник/ 
Ботев Вр - Царско село 17.30 
Локомотив Сф - Пирин Бл 20.00 

XXXII кръг 
Група „А“ - 7-мо -10-то място – 6 кръг 

20.05 /петък/ 
Арда Кж - Берое 20.00 
Локомотив Пд - ЦСКА 1948 20.00 

Група „Б“ - 11-то -14-то място 5- кръг 

22.05 /неделя/ 
Царско село - Локомотив Сф 20.30 
Пирин Бл - Ботев Вр 20.30 

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