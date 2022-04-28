БФС обяви програмата до края на първенството в efbet Лига

БФС определи програмата до края на първенството в efbet Лига. Последният мач за този сезон в шампионата ще бъде на 22 май (неделя), когато Пирин (Благоевград) посреща Ботев (Враца). Левски и Лудогорец пък затварят двубоите от първата шестица на 21 май на “Герена”.

Решено: есенният дял от efbet Лига до ноември, мачове за Купата по време на Мондиал 2022

Ето цялата програма:

XXIX кръг

1-во - 6-то място – 3 кръг



06.05 /петък/

Ботев Пд - Лудогорец 15.00

Черно море - Левски 17.30

ЦСКА - София - Славия 20.00



XXX кръг

1-во - 6-то място – 4 кръг



14.05/събота/

Лудогорец - Черно море 18.30



15.05/неделя/

ЦСКА - София - Ботев Пд 17.45

Славия - Левски 20.15



XXXI кръг

1-во - 6-то място – 5 кръг



21.05/събота/

Ботев Пд - Славия 20.00

Черно море - ЦСКА - София 20.00

Левски - Лудогорец 20.00



• Приема предложената програма от 30-ти/4-ти/ 32-ри /6-ти/ кръг на отборите от група „А“ -от 7-мо до 10-то и група „Б“ от 11-то до 14-то място в Първа лига, както следва:



XXX кръг

Група „А“ - 7-мо -10-то място – 4 кръг



07.05 /събота/

Арда Кж - Локомотив Пд 17.30

ЦСКА 1948 - Берое 19.45



Група „Б“ - 11-то -14-то място 4- кръг



08.05 /неделя/

Ботев Вр - Локомотив Сф 16.30

Царско село - Пирин Бл 19.00



XXXI кръг

Група „А“ - 7-мо -10-то място – 5 кръг



13.05 /петък/

ЦСКА 1948 - Арда Кж 17.30

Берое - Локомотив Пд 20.00



Група „Б“ - 11-то -14-то място 5- кръг



16.05 /понеделник/

Ботев Вр - Царско село 17.30

Локомотив Сф - Пирин Бл 20.00



XXXII кръг

Група „А“ - 7-мо -10-то място – 6 кръг



20.05 /петък/

Арда Кж - Берое 20.00

Локомотив Пд - ЦСКА 1948 20.00



Група „Б“ - 11-то -14-то място 5- кръг



22.05 /неделя/

Царско село - Локомотив Сф 20.30

Пирин Бл - Ботев Вр 20.30

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