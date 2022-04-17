Монца обърна Милано в плейофите за 5-ото място, Грозданов и Карягин - резерви

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националите Алекс Грозданов и Денис Карягин, стартира с успех като гост участието си в плейофите за 5-ото място и класиране за участие в турнира “Чалъндж къп”.

Монца обърна Алианц (Милано) с 3:1 (13:25, 25:23, 25:23, 25:18).

Денис Карягин и Алекс Грозданов влизаха като резерви, но не записаха точка.

Георг Гроцер заби 19 точки (3 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака - +8) за успеха на Монца.

Донован Дзаворонок и Валдислав Давискиба добавиха по 14 точки.

Томас Джаешке стана най-резултатен в двубоя с 20 точки (2 аса, 60% ефективност в атака, 19% перфектно и 43% позитивно посрещане - +12).

АЛИАНЦ (МИЛАНО) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 1:3 (25:13, 23:25, 23:25, 18:25)

МИЛАНО: Паоло Поро 2, Жан Патри 10, Томас Джаешке 20, Юки Ишикава 12, Бартелеми Шинениези 4, Матео Пиано 9 - Никола Пезарези-либеро (Никола Далдело, Юрий Рамано 2, Матео Маиоки , Леандро Моска 6)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА

МОНЦА: Сантияго Ордуна 1, Георги Гроцер 19, Донован Дзаворонок 14, Владислав Давискиба 14, томас Берета 7, Джанлука Галаси 5 - Филипо Федрици-либеро (АЛЕКС ГРОЗДАНОВ, ДЕНИС КАРЯГИН, Томаш Калигаро, Алесандро Галиани)

Старши треньор: МАСИМО ЕЧЕЛИ.