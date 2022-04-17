Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Монца обърна Милано в плейофите за 5-ото място, Грозданов и Карягин - резерви

Монца обърна Милано в плейофите за 5-ото място, Грозданов и Карягин - резерви

  • 17 април 2022 | 16:31
  • 302
  • 0
Монца обърна Милано в плейофите за 5-ото място, Грозданов и Карягин - резерви

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националите Алекс Грозданов и Денис Карягин, стартира с успех като гост участието си в плейофите за 5-ото място и класиране за участие в турнира “Чалъндж къп”.

Монца обърна Алианц (Милано) с 3:1 (13:25, 25:23, 25:23, 25:18).

Денис Карягин и Алекс Грозданов влизаха като резерви, но не записаха точка.

Георг Гроцер заби 19 точки (3 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака - +8) за успеха на Монца.

Георги Гроцер

Донован Дзаворонок и Валдислав Давискиба добавиха по 14 точки.

Сантияго Ордуна

Томас Джаешке стана най-резултатен в двубоя с 20 точки (2 аса, 60% ефективност в атака, 19% перфектно и 43% позитивно посрещане - +12).

Томас Берета, Георг Гроцер

АЛИАНЦ (МИЛАНО) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 1:3 (25:13, 23:25, 23:25, 18:25)

МИЛАНО: Паоло Поро 2, Жан Патри 10, Томас Джаешке 20, Юки Ишикава 12, Бартелеми Шинениези 4, Матео Пиано 9 - Никола Пезарези-либеро (Никола Далдело, Юрий Рамано 2, Матео Маиоки , Леандро Моска 6)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА

МОНЦА: Сантияго Ордуна 1, Георги Гроцер 19, Донован Дзаворонок 14, Владислав Давискиба 14, томас Берета 7, Джанлука Галаси 5 - Филипо Федрици-либеро (АЛЕКС ГРОЗДАНОВ, ДЕНИС КАРЯГИН, Томаш Калигаро, Алесандро Галиани)

Старши треньор: МАСИМО ЕЧЕЛИ.

Още от Волейбол

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до второто място в редовния сезон в Русия

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до второто място в редовния сезон в Русия

  • 17 апр | 15:26
  • 879
  • 0
Алекс Николов най-резултатен за Лонг Бийч и във финала на редовния сезон

Алекс Николов най-резултатен за Лонг Бийч и във финала на редовния сезон

  • 17 апр | 15:09
  • 1231
  • 1
Цветан Соколов и Динамо (Москва) с 22-а победа, шампионите са трети в редовния сезон в Русия

Цветан Соколов и Динамо (Москва) с 22-а победа, шампионите са трети в редовния сезон в Русия

  • 17 апр | 13:08
  • 845
  • 0
Дея спорт прави сериозна селекция за дебют в Европа 🏐

Дея спорт прави сериозна селекция за дебют в Европа 🏐

  • 17 апр | 10:33
  • 11050
  • 11
Даниел Пеев: Щастлив съм с този отбор, видях как подобрява възможностите и уменията си

Даниел Пеев: Щастлив съм с този отбор, видях как подобрява възможностите и уменията си

  • 17 апр | 09:32
  • 1427
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА - София 0:0 Левски

ЦСКА - София 0:0 Левски

  • 17 апр | 17:02
  • 22516
  • 160
Камата преди дербито: 10 точки е отлична преднина, обичам да ми гледат гърба

Камата преди дербито: 10 точки е отлична преднина, обичам да ми гледат гърба

  • 17 апр | 09:18
  • 29824
  • 385
Лудогорец може да стане шампион още днес

Лудогорец може да стане шампион още днес

  • 17 апр | 07:59
  • 21158
  • 104
Три медала за ансамбъла на България от Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент

Три медала за ансамбъла на България от Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент

  • 17 апр | 14:17
  • 3668
  • 5
Дея спорт прави сериозна селекция за дебют в Европа 🏐

Дея спорт прави сериозна селекция за дебют в Европа 🏐

  • 17 апр | 10:33
  • 11050
  • 11

Видео акценти

"Интервюто на Sportal.bg" с Ралина Дошкова от волейболния ЦСКА

Волейбол

"Интервюто на Sportal.bg" с Ралина Дошкова от волейболния ЦСКА
"Block out" с гост Давид Давидов

Волейбол

"Block out" с гост Давид Давидов
Младежите на Мартин Стоев се класираха за Европейско след 3:0 над Нидерландия

Волейбол

Младежите на Мартин Стоев се класираха за Европейско след 3:0 над Нидерландия
Мартин Стоев: Класирахме се, сега ще гоним и полуфинал на Европейското

Волейбол

Мартин Стоев: Класирахме се, сега ще гоним и полуфинал на Европейското
Класиране на Европейско и торта за рождения ден на Ерик Стоев

Волейбол

Класиране на Европейско и торта за рождения ден на Ерик Стоев
България U20 на Мартин Стоев се радва на сериозна подкрепа в решителния мач с Нидерландия

Волейбол

България U20 на Мартин Стоев се радва на сериозна подкрепа в решителния мач с Нидерландия