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Найден Найденов в “Block Out”: България изхаби твърде много енергия с Полша, рухнахме с Германия

  • 17 окт 2026 | 11:00
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Бившият селекционер на мъжкия национален отбор по волейбол Найден Найденов коментира представянето на трикольорите на изминалото Европейско първенство. Опитният специалист бе гост в предаването “Block Out” на Sportal.bg  и посочи основните причини, поради които тимът не успя да разгърне пълния си потенциал и да стигне до битката за медалите.

„За съжаление не можахме да стигнем до това, което всички очаквахме - поне мач с Полша на четвъртфинал или класиране за полуфиналите. Огромното очакване от над 13-14 хиляди души в зала „София“ оказа голяма тежест върху момчетата. Огромна благодарност към феновете, атмосферата беше уникална, но може би този товар дойде в повече на тима“, анализира Найденов.

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Според него повратният момент на ЕвроВолей е бил свързан с ключовите двубои от групата и липсата на по-добра тактическа преценка. 

„Загубата от Украйна ни обърка потока. След това вложихме невероятно много физическа и психическа енергия в мача с Полша. За мен там трябваше да се подходи по-тактически правилно - да не се влага толкова емоция в мач, който така или иначе трябваше да спечелим с 3:0 или 3:1. Това изцеди момчетата психически и когато дойде мачът с Германия, където трябваше да сме постоянни, изведнъж рухнахме и физически, и психически“, заяви треньорът.

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Въпреки разочарованието, Найденов остава оптимист за бъдещето на националния отбор и вярва, че потенциалът на младите играчи е огромен.

 „През цялата година отборът играеше с големи амплитуди. Имаме страхотни момчета и състезатели от световно ниво, но трябва да се пипнат определени детайли в щаба, за да може отборът да играе постоянно. Не мисля, че неща като младостта са решаващи вече - те натрупаха достатъчно самочувствие и играят в силни клубове. Нужни са правилни анализи от ръководството и изчистване на дреболиите, които всъщност правят голямата разлика“, категоричен бе той.

Трябва да погледнем много сериозно на Лигата на нациите през следващата година. Всеки мач там е от значение за ранглистата, а силни резултати ще ни дадат самочувствие за Световното. Трябва да продължим да подкрепяме момчетата - както националния отбор, така и клубните тимове, защото там се изграждат бъдещите ни звезди. Вярвам, че с правилна работа отново можем да бъдем сред първите и да се преборим за място на Олимпиадата“, завърши Найден Найденов.

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