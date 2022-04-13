Съдийски назначения за 32-ия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за 32-ия кръг на Втора лига. Миньор и Септември (София) дават началото в петък (15 април), а последната среща ще се изиграе в понеделник (18 април).

Ето всички назначения: