Съдийски назначения за 32-ия кръг на Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за 32-ия кръг на Втора лига. Миньор и Септември (София) дават началото в петък (15 април), а последната среща ще се изиграе в понеделник (18 април).
Ето всички назначения:
15 април 2022 г., петък, 15:00 ч.
Миньор - ПФК Септември Сф
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Тихомир Димитров Костовски
16 април 2022 г., събота, 14:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - Спартак 1918
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
16 април 2022 г., събота, 17:00 ч.
ФК МАРЕК 1915 - Спортист 2009
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Стефан Спасов Иванов
16 април 2022 г., събота, 17:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Струмска слава 1927
ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Йосиф Петров Ронков
16 април 2022 г., събота, 17:00 ч.
Септември См - ЦСКА 1948 II
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мартин Робертов Спасов
СН: Иво Величков Боев
16 април 2022 г., събота, 17:00 ч.
Хебър 1918 - ПФК Марица 1921
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Иван Богданов Кюркчиев
17 април 2022 г., неделя, 17:00 ч.
Ботев Пд II - ПФК Монтана 1921
ГС: Калоян Красимиров Цветков АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Стефан Иванов Йорданов
18 април 2022 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Литекс Ловеч
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Йордан Иларионов Дурчев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.