Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Съдийски назначения за 32-ия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за 32-ия кръг на Втора лига

  • 13 април 2022 | 16:49
  • 432
  • 0

Станаха ясни съдийските назначения за 32-ия кръг на Втора лига. Миньор и Септември (София) дават началото в петък (15 април), а последната среща ще се изиграе в понеделник (18 април).

Ето всички назначения:

15 април 2022 г., петък, 15:00 ч. 
Миньор - ПФК Септември Сф 
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                 
СН:    Тихомир Димитров Костовски        

16 април 2022 г., събота, 14:00 ч. 
ОФК Янтра 2019 - Спартак 1918 
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев                 
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров        

16 април 2022 г., събота, 17:00 ч. 
ФК МАРЕК 1915 - Спортист 2009 
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Здравко Веселинов Николов    АС2:    Николай Иванов Михайлов 
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                 
СН:    Стефан Спасов Иванов        

16 април 2022 г., събота, 17:00 ч. 
ФК Етър ВТ - ФК Струмска слава 1927 
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Радослав Георгинов Вутов 
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                 
СН:    Йосиф Петров Ронков        

16 април 2022 г., събота, 17:00 ч. 
Септември См - ЦСКА 1948 II 
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ:   Мартин Робертов Спасов            
СН:   Иво Величков Боев     

16 април 2022 г., събота, 17:00 ч. 
Хебър 1918 - ПФК Марица 1921 
ГС:   Мустафа Севди Шефкет   АС1:   Цветан Гошов Горанов   АС2:   Владимир Здравков Хубенов 
4-ТИ:   Денислав Йорданов Сталев            
СН:   Иван Богданов Кюркчиев     

17 април 2022 г., неделя, 17:00 ч. 
Ботев Пд II - ПФК Монтана 1921 
ГС:   Калоян Красимиров Цветков   АС1:   Владимир Йорданов Йорданов   АС2:   Калин Валентинов Киров 
4-ТИ:   Рюстем Джемил Карагарен            
СН:   Стефан Иванов Йорданов     

18 април 2022 г., понеделник, 17:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Литекс Ловеч 
ГС:   Мартин Иванов Марков   АС1:   Дениз Пиринов Соколов   АС2:   Иван Радославов Иванов 
4-ТИ:   Геро Георгиев Писков            
СН:   Йордан Иларионов Дурчев     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Още от БГ Футбол

Левски пусна в продажба билети за дербито с ЦСКА - София

Левски пусна в продажба билети за дербито с ЦСКА - София

  • 13 апр | 17:33
  • 96
  • 0
Черно море заяви стадиона на Лудогорец за Европа

Черно море заяви стадиона на Лудогорец за Европа

  • 13 апр | 17:30
  • 161
  • 0
Септември (Тервел) без петима

Септември (Тервел) без петима

  • 13 апр | 17:10
  • 224
  • 0
Локо (Мездра) се подсили с двама професионалисти

Локо (Мездра) се подсили с двама професионалисти

  • 13 апр | 17:04
  • 446
  • 0
Дубълът на Спартак (Варна) и Септември (Тервел) промениха мястото на битката си

Дубълът на Спартак (Варна) и Септември (Тервел) промениха мястото на битката си

  • 13 апр | 16:50
  • 417
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спряганият за нов треньор на ЦСКА - София си изпросил уволнението преди три дни, вижте какво е направил

Спряганият за нов треньор на ЦСКА - София си изпросил уволнението преди три дни, вижте какво е направил

  • 13 апр | 11:09
  • 39896
  • 48
Славия: Осъдително! Футболните башибозуци на ЦСКА - София вилняха пред погледа на 85 полицаи -платена охрана

Славия: Осъдително! Футболните башибозуци на ЦСКА - София вилняха пред погледа на 85 полицаи -платена охрана

  • 13 апр | 13:58
  • 14160
  • 128
Лудогорец и Левски се изправят в непредвидим сблъсък

Лудогорец и Левски се изправят в непредвидим сблъсък

  • 13 апр | 06:45
  • 25881
  • 150
Атлетико Мадрид излиза в опит да огорчи Манчестър Сити

Атлетико Мадрид излиза в опит да огорчи Манчестър Сити

  • 13 апр | 07:39
  • 11725
  • 10
Ливърпул ще довършва започнатото срещу Бенфика

Ливърпул ще довършва започнатото срещу Бенфика

  • 13 апр | 08:05
  • 12727
  • 39

Видео акценти

Насладете се на новите ТОП 5 Спасявания от кръга при юношите

БГ Футбол

Насладете се на новите ТОП 5 Спасявания от кръга при юношите
Автогол, дузпа, счупени седалки и 2:0 за ЦСКА - София срещу Славия в първия полуфинал за Купата

БГ Футбол

Автогол, дузпа, счупени седалки и 2:0 за ЦСКА - София срещу Славия в първия полуфинал за Купата
(U15) Дунав (Русе) - Славия 0:2

БГ Футбол

(U15) Дунав (Русе) - Славия 0:2
(U15) Етър - Национал 1:4

БГ Футбол

(U15) Етър - Национал 1:4
(U15) Локомотив (София) - Ботев (Враца) 3:1

БГ Футбол

(U15) Локомотив (София) - Ботев (Враца) 3:1
Седрик Каломбо: Не станах боксьор заради майка ми

БГ Футбол

Седрик Каломбо: Не станах боксьор заради майка ми