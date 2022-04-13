Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Левски

От БФС публикуваха съдийските назначения за предстоящите срещи в еfbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и Левски е поверено на Георги Кабаков.

15 април 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Димо Стоянов Димов

АС1: Мартин Иванов Димитров

АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Стоян Христов Денев

15 април 2022 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Илиян Петров Капарашев

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Георгиев Кузев СН: Георги Крумов Виделов

16 април 2022 г., събота, 19:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Черно море

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АС1: Мартин Руменов Ангелов

АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Мартин Живков Богдев

17 април 2022 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Радан Василев Мирянов

17 април 2022 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Иво Николаев Колев СН: Ахмед Яшар Ахмед

18 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ФК Царско село 2015

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Павлин Цветанов Михайлов

АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Стоян Маринов Алексиев

18 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Никола Антонов Попов

ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Иван Захариев Вълчев

15 април 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мартин Иванов Димитров

АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Стоян Христов Денев