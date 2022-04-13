Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Левски
От БФС публикуваха съдийските назначения за предстоящите срещи в еfbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и Левски е поверено на Георги Кабаков.
15 април 2022 г., петък, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Мартин Иванов Димитров
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Стоян Христов Денев
15 април 2022 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Илиян Петров Капарашев
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Георгиев Кузев СН: Георги Крумов Виделов
16 април 2022 г., събота, 19:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Черно море
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АС1: Мартин Руменов Ангелов
АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Мартин Живков Богдев
17 април 2022 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Радан Василев Мирянов
17 април 2022 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Иво Николаев Колев СН: Ахмед Яшар Ахмед
18 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Царско село 2015
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Павлин Цветанов Михайлов
АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Стоян Маринов Алексиев
18 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Никола Антонов Попов
ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Иван Захариев Вълчев
15 април 2022 г., петък, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мартин Иванов Димитров
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Стоян Христов Денев