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Хебър 0:0 Струмска слава

  • 18 март 2022 | 15:00
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Хебър 0:0 Струмска слава

Отборите на Хебър (Пазарджик) и Струмска слава играят при резултат 0:0 в среща от 28-ия кръг на Втора лига. 

ХЕБЪР - СТРУМСКА СЛАВА 0:0

Стартови състави: 

ХЕБЪР: 1. Петър Дебърлиев, 24. Томислав Папазов, 18. Радослав Терзиев, 98. Георги Търтов, 11. Цветелин Тонев, 6. Ивайло Найденов, 34. Олег Димитров, 99. Тодор Чаворски, 10. Китан Василев, 12. Емануил Манев, 39. Ивайло Михайлов

СТРУМСКА СЛАВА: 12. Драгомир Петков, 77. Марио Дилчовски, 6. Димитър Петков, 3. Румен Сандев, 11. Денислав Мицаков, 15. Богдан Костов, 22. Антон Тунгаров, 8. Георги Янев, 7. Кристиян Слишков, 2. Борислав Николов, 9. Цветомир Цанев;

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