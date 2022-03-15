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  3. Обявиха съдийските назначение за поредния кръг във Втора лига

Обявиха съдийските назначение за поредния кръг във Втора лига

  • 15 март 2022 | 19:24
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От съдийската комисия на БФС официално обявиха съдийските назначения за предстоящия кръг 28-ми кръг от Втора лига. 

Може да видите всички назначения тук:

18 март 2022 г., петък, 15:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Рюстем Джемил Карагарен    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Екатерина Маринова Петкова
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Николай Георгиев Нанев     
 
18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица 1921
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Иван Руменов Христов                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Септември Сф
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.
ФК Етър ВТ - Ботев Пд II
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II
ГС:    Валентин Георгиев Станчев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Румен Емилов Иванов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.
ФК МАРЕК 1915 - ФК Созопол
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Мартин Робертов Спасов                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.
Миньор - Спортист 2009
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Монтана 1921
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Йордан Иларионов Дурчев     
 
19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.
ФК Левски Лом 2020 - Спартак 1918
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Владимир Здравков Хубенов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Даниел Василев Иванов                
СН:    Иван Богданов Кюркчиев  

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