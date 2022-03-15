Обявиха съдийските назначение за поредния кръг във Втора лига
От съдийската комисия на БФС официално обявиха съдийските назначения за предстоящия кръг 28-ми кръг от Втора лига.
Може да видите всички назначения тук:
18 март 2022 г., петък, 15:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Екатерина Маринова Петкова
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Николай Георгиев Нанев
18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица 1921
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Камен Михайлов Алексиев
18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Септември Сф
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Тихомир Георгиев Боболов
18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.
ФК Етър ВТ - Ботев Пд II
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Йосиф Петров Ронков
18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Красимир Иванов Василев
19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.
ФК МАРЕК 1915 - ФК Созопол
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Мартин Робертов Спасов
СН: Асен Йорданов Николов
19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.
Миньор - Спортист 2009
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Веселин Мишев Добриянов
19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Монтана 1921
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Николов Джугански АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.
ФК Левски Лом 2020 - Спартак 1918
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Даниел Василев Иванов
СН: Иван Богданов Кюркчиев