Обявиха съдийските назначение за поредния кръг във Втора лига

От съдийската комисия на БФС официално обявиха съдийските назначения за предстоящия кръг 28-ми кръг от Втора лига.

Може да видите всички назначения тук:

18 март 2022 г., петък, 15:00 ч.

Хебър 1918 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Екатерина Маринова Петкова

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Николай Георгиев Нанев



18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица 1921

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Иван Руменов Христов

СН: Камен Михайлов Алексиев



18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Септември Сф

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Димитър Иванов Желязков

СН: Тихомир Георгиев Боболов



18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.

ФК Етър ВТ - Ботев Пд II

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Петър Милчев Рангелов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Йосиф Петров Ронков



18 март 2022 г., петък, 15:30 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II

ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Красимир Иванов Василев



19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.

ФК МАРЕК 1915 - ФК Созопол

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Мартин Робертов Спасов

СН: Асен Йорданов Николов



19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.

Миньор - Спортист 2009

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Благой Кирилов Манов

СН: Веселин Мишев Добриянов



19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ПФК Монтана 1921

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Николов Джугански АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Йордан Иларионов Дурчев



19 март 2022 г., събота, 15:30 ч.

ФК Левски Лом 2020 - Спартак 1918

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Даниел Василев Иванов

СН: Иван Богданов Кюркчиев