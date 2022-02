Лора Христова е 6-а на световното по биатлон за девойки

Here they are. Your first medalists of YJWCH 2022 @soldier_hollow 🇺🇸. Youth Men Individual:



🥇 Arttu Heikkinen 🇫🇮

🥈 Jakub Borgula 🇸🇰

🥉 Albert Engelmann 🇩🇪



📸 Reichert/IBU