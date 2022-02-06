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Резултати от ББЛ А и Б Група

  • 6 февруари 2022 | 20:19
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Резултати от ББЛ А и Б Група

Ето и всички резултати от мачовете този уикенд: 

ББЛ А група 

Запад 
Правец – Миньор 2015 – 79:84 
Микс – Хебър – 77:100 
Спортист Своге – Фаб Файв – 92:88 

Изток 
Светкавица – Шумен -2 - 85:96 

Център 
Вихър Айтос – Чавдар Троян – 49:91 
Чардафон – Дунав Русе –  83:55 
Бавни и яростни – Локомотив Горна Оряховица – 83:54 

ББЛ Б група 

Запад 
Волтрон – Титан Пропъртис – 68:76 
ТНС – Спортни настилки зуум дизайн – 58:108 

Център 
Мега жега – Локомотив Горна Оряховица Б – 52:65 
Гочита – Ударникь – 69:81 
Чардафон Б – Дрийм тийм Троян – 43:86 

Юг 
3.6.9 Баскетболен клуб – Хасково – 53:107 
Пловдив мамбас – Хебър Б – 64:89 
Раковски – Олимпия Ямбол – 62:98 
Олд скул бойс – Казанлък – 0:20

Снимка: ББЛ

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