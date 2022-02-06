Резултати от ББЛ А и Б Група
Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Правец – Миньор 2015 – 79:84
Микс – Хебър – 77:100
Спортист Своге – Фаб Файв – 92:88
Изток
Светкавица – Шумен -2 - 85:96
Център
Вихър Айтос – Чавдар Троян – 49:91
Чардафон – Дунав Русе – 83:55
Бавни и яростни – Локомотив Горна Оряховица – 83:54
ББЛ Б група
Запад
Волтрон – Титан Пропъртис – 68:76
ТНС – Спортни настилки зуум дизайн – 58:108
Център
Мега жега – Локомотив Горна Оряховица Б – 52:65
Гочита – Ударникь – 69:81
Чардафон Б – Дрийм тийм Троян – 43:86
Юг
3.6.9 Баскетболен клуб – Хасково – 53:107
Пловдив мамбас – Хебър Б – 64:89
Раковски – Олимпия Ямбол – 62:98
Олд скул бойс – Казанлък – 0:20
Снимка: ББЛ