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Резервите на Монтана се справиха с Раковски и са на 1/4-финал за Купата

  • 21 януари 2022 | 18:59
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Резервите на Монтана се справиха с Раковски и са на 1/4-финал за Купата

Волейболистите на Монтана победиха като гост Раковски 1964 с 3:0 (25:23, 25:22, 25:19) в зала “Дан Колов” в Севлиево в мач от 1/8-финалите за Купата на България.

Старши треньорът на Монтана Даниел Пеев заложи на предимно резервни състезатели в този двубой.

Кубинецът Виктор Рамон заби 16 точки (1 ас, 4 блока, 58% ефективност в атака, 21% перфектно и 46% позитивно посрещане - +15). Диагоналът Любослав Симеонов добави още 12 точки (1 ас, 1 блок, 48% ефективност в атака - +2).

Веселин Илиев и Дамян Огнянов записаха по 10 точки за Раковски.

В 1/4-финалите монтанчани ще се изправят срещу победителя от двойката Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас). Двубоят между бургазлии и "зелено-белите" ще се изиграе утре (22 януари), от 17:00 часа.

РАКОВСКИ 1964 (СЕВЛИЕВО) - МОНТАНА ВОЛЕЙ 0:3 (23:25, 22:25, 19:25) 
РАКОВСКИ: Виталий Пархоменко 3, Веселин Илиев 10, Дамян Огнянов 10, Евгений Скилиаренко 7, Мирослав Димитров 7, Атанас Цветанов 4 - Валентин Пейчев-либеро 
Старши треньор: СТЕФАН ГАНЧЕВ 
МОНТАНА: Стефан Георгиев 1, Любослав Симеонов 12, Виктор Рамон 16, Радослав Попов 8, Луис видал 7, Мартин Кръстев 3 - Мартин Божилов-либеро (Методи Методиев-либеро, Стефан Чавдаров, Максимилиан Талер 1) 
Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ. 

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