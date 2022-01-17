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Осем футболисти подсилват Спортист (ГТ)

  • 17 януари 2022 | 17:53
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Осем футболисти подсилват Спортист (ГТ)

Спортист (Генерал Тошево) подмени половината си отбор. След като предишния треньор Калоян Михалев си тръгна, го последва повече от половин единадесеторка. Новият треньорски тандем Станимир Йорданов – Даниел Лазаров реагира светкавично. Резултатът – осем нови играчи. Става въпрос за защитниците Георги Георгиев, Мартин Георгиев, Михаил Желев, халфовете Ерсен Елмаз, Димитър Пенчев, нападателите Иво Игнатов, Димитър Крумов и Ерол Реджебов. Обстановката в Спортист е позната за тях. 

Още един си тръгна от Спортист (ГТ)
Още един си тръгна от Спортист (ГТ)

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