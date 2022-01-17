Йон Бакеро: Приемам Стоичков като мой чичо

Новото попълнение на Славия Йон Бакеро изрази впечатленията си от приятеля на своя баща Хосе Мария Бакеро - Христо Стоичков. Въпреки че няма спомен от Дриймтима на Барселона, в който двамата играха, Йон Бакеро познава Камата и неговото семейство.

"Исках да продължа кариерата си в Европа, не се замислих въобще, когато се отвори възможността да дойда в България. Много съм доволен, че съм във вашата страна. Много приятно съм изненадан от София. Дошъл съм, за да помагам на Славия да печели", сподели Йон Бакеро пред "БНТ".

"Моят живот е посветен на футбола. Все пак баща ми беше футболист, каквото и да направя, все се говори за него. Но това не ме притеснява, защото той беше голям футболист, достоен за уважение. Моят баща е и моят най-добър приятел". Йон Бакеро не скри, че очаква неговият баща да дойде до България, за да го подкрепи.

"Не съм бил роден, когато са играли със Стоичков, но съм гледал мачове, те се виждат често, включително и в Маями, приемам го като мой чичо. Личност, която има голямо влияние във футбола. Стоичков е легенда и голяма личност, още с пристигането ми, той ми се обади. Аз съм приятел с неговите дъщери", каза Йон Бакеро.