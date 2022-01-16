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Устрем (Дончево) започва днес – състав и контролите

  • 16 януари 2022 | 13:03
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Устрем (Дончево) започва днес – състав и контролите

Днес в 14:00 часа Устрем (Дончево) ще направи първа тренировка за тази година. 18 футболисти ще изведе треньора Димитър Димитров на заниманието. С него стартира подготовката на отбора. До началото на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига, Устрем ще изиграе три приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Халф напусна Устрем (Дончево)
Халф напусна Устрем (Дончево)

Състав за подготовката:

Вратари – Бора Алиев, Иван Ангелов;

Защитници – Любомир Колев, Николай Илиев, Дони Дончев, Галин Радулов, Славомир Събков, Никола Тодоров, Даниел Граматиков; 

Полузащитници – Васко Боев, Кристиян Димитров, Пламен Шестаков, Преслав Пасев, Георги Сашев;

Нападатели – Илиян Неделчев, Виктор Христов, Роберто Марков, Кристиян Петков.

Устрем (Дончево) уреди три контроли
Устрем (Дончево) уреди три контроли

Договорените контроли:

6 февруари: Устрем (Дончево) – Спортист (Генерал Тошево)

13 февруари: Устрем (Дончево) – Септември (Тервел)

20 февруари: Устрем (Дончево) – Доростол (Силистра)

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