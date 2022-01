Георги Глушков: Искам през 2022 година всички да осветят своите хоризонти и да дерзаят 🏀

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков определи изминалата 2021 година като наситена със събития, особено след трудната 2020-а.

"Мисля, че свършихме много работа. Преди около две години във връзка с промените в Закона на спорта Българската федерация по баскетбол поръча на външен консултант да изготви Национална програма за развитие на българския баскетбол за периода 2020-2023 година, съобразно изискванията на Министерство на младежта и спорта. Така през 2021 година продължихме неговата реализация. Там са разписани основните идеи, на които стъпихме и продължихме да развиваме през последната година", заяви Глушков в интервю за официалния интернет сайт на централата.

"Продадохме телевизионните права за Национална баскетболна лига на А1 и през последния сезон общо 64 мача от НБЛ и турнира за Купата на България бяха излъчени по "Макс Спорт". Качеството на продукта се повиши значително. Добавихме допълнително видео съдържание - хайлайтс, индивидуални видеа на най-добрите играчи и т.н., чийто обем планираме да увеличим. До края на договора ни с А1 има още 2 години, като имаме гарантирани още около 150 телевизионни мача от НБЛ. Същевременно, във връзка с партньорството ни със "Синерджи" и благодарение на монтираните във всяка зала на отборите в НБЛ камери с изкуствен интелект, гарантирахме пряко излъчване онлайн на всички мачове от лигата, които не са телевизионни", коментира още Георги Глушков.

"Вече втора година имаме условие и всички финални турнири да бъдат предавани пряко в интернет. Само през миналата спортно-състезателна година в каналите на федерацията са излъчени над 1250 баскетболни срещи от женското първенство, всички възрасти при подрастващите,първенството по баскетбол на колички, ББЛ, както и международни двубои и изяви на националните ни отбори за подрастващи. Тази практика продължава и през новия сезон и виждаме позитивите - вече хората търсят мачовете, гледат ги, питат за тях. Това ни помага и за обратна връзка - работим постоянно за подобряването на излъчванията", продължи Глушков.

"Второто ниво на българския баскетбол - ББЛ А група се проведе през изминалия сезон с 32 отбора. Намерихме телевизионен партньор и за този турнир, като телевизия Б1Б излъчи над 160 мача от ББЛ А група само за 7 месеца. Има какво да надграждаме при този продукт и се надявам да сме на прав път", добави президентът на баскетболната федерация на България.

- Един от приоритетите Ви винаги е бил работата при подрастващите. 2021 година не беше изключение.

- Вече имаме първенство за 13-годишни, което се изигра през миналия сезон, от новия имаме и за 15-годишни. Даваме шанс на тези деца да играят повече във върховите си години, да бъдат видени и селектирани рано за бъдещи изяви с екипа на България. С тази мисъл организирахме и многобройни лагери за най-добрите в тези набори по региони, които накрая се срещнаха в много успешни турнири на регионите - само за миналата година проведохме общо 5 за момчета и момичета от различните възрасти. Но все още имаме да свършим страшно много работа, като се фокусираме основно върху квалификацията на треньорските кадри. Следващата стъпка е да използваме формата 3х3 при учащите, за да разширим основата на баскетболната пирамида. Ще предложим на баскетболните клубове и система за категоризация на школите в страната, която ще даде обективна преценка на всички къде точно се намират и върху какво трябва да наблегнат, за да подобрят работата си.

- И тази година ви преизбраха за член на Борда на ФИБА Европа. Какви са позициите на България на международната сцена?

- Изключително съм доволен от баскетболните прояви на международно ниво, в които продължава участва федерацията. Няма година, в която да не сме организирали минимум едно Европейско първенство за подрастващи, често и по две. С професионализма си и качествата си на организатори се превърнахме в любим партньор на ФИБА Европа. През 2020-а получихме огромен кредит на доверие с избора ни за домакин на Световно първенство за 17-годишни момчета, провеждането на което, за съжаление, бе осуетено от КОВИД-кризата. Благодарение на отличната организация, която осигурява екипа на БФБаскетбол, това лято от ФИБА ни делегираха отговорността да организираме четири European Challenger турнира. През лятото на 2022 г. трябва да приемем едно от първенствата за подрастващи, към които има най-голям интерес и участват най-много отбори - това за момчета до 16 години. Вече е ясно и, че през 2023-а ще сме домакини на Европейско за младежи до 20 години. Оставаме активен участник в различните инициативи на ФИБА като TimeOut, проекти за развитие на ментори, на кадри, за налагане на дамите в спорта и за прилагане на практики за интегритет. Доразвихме партньорствата си и с много от баскетболните федерации в Европа. Имаме проект с Кипърската федерация в развитие. Работим и в съвместен проект - QUEST ROOM, с организации от Италия, Словения, Словакия и Сърбия, чиято цел е привличането на младите към спорта и създаването на интегрирането на мултисекторно партньорство в привличането на т.нар. Поколение Z към физически активности. Участваме и в проекта TEAM UP с партньори от Австрия и Италия. Една от целите му е интеграцията на съвременните и ефективни дигитални спортни тренировки и образователни методи и подобряването на представянето на треньорите и спортистите, с фокус към децата между 9 и 13 години. Този проект е много насочен към научната страна на подготовката и анализа и се надявам да ни помогне много. Продължаваме и проектите с турската федерация, заедно със съседите ни от Северна Македония, Румъния, Косово, по развитие на най-малките - децата с потенциал до 13-14 години, които, макар със забавяне, очакваме да завършим през 2022 г. Отново проведохме инициативи по уникалната програма на ФИБА HER WORLD HER RULES, която е насочена към жените в баскетбола - привличането им, ангажирането им и развитието им.

- Споменахте Челънджърите за подрастващите, каква е оценката ви?

- Получихме шанса да се изправим в почти всички възрасти срещу отбори от Дивизия А. Същевременно ние използвахме възможността да пробваме по-млади състави, такива, на каквито ще разчитаме през лятото на Европейските първенства. Показахме някои добри игри. Сборихме се с много силни отбори. Доволен съм и от представянето на 15-годишните - Скилс Челъндж за 15-годишни момчета. След второто място в света през 2020 г. при 17-годишните, по-малките минаха през квалификации, стигнаха до финалите на Световното първенство и спечелиха всички двубои, освен един - полуфинала, като така завършиха трети в света.

- Най-голямото събитие безспорно е класирането на мъжкия национален отбор за ЕвроБаскет. Това участие на националите на шампионата на Стария континент какво означава за българския баскетбол?

- Най-голямото постижение за последните години дори е безспорно класирането на мъжкия национален отбор за Европейското първенство. Отчитам това като възможност за още по-голямо популяризиране на българския баскетбол. Направихме огромен скок в тази насока с участието на България в квалификациите за Световно първенство в Китай. Реализацията идва с успехите! Започнахме работа и върху психологическите аспекти в подготовката на националите, като планирам да разширим тази дейност. Кондиционната подготовка също е елемент върху който трябва да се наблегне повече в бъдеще.

- А какво очаквате от участието на Евробаскет?

- Очаквам от отбора това, което винаги съм - да играят 40, ако трябва и 45 минути на 100%, да се борят за всяка топка с всичко на игрището. Те трябва да дават всичко с идеята за победа, защото тя се постига само по този начин и те го видяха с мачовете срещу Латвия.

- Един от основните приоритети, които посочихте при избирането ви за трети мандат като президент на БФБаскетбол, бе промени в работата в женско направление и фокусиране върху женския баскетбол. Какво да очакваме през 2022 година в тази насока?

- За да развием женския баскетбол, трябва да се работи в две направления. От една страна да наблегнем върху съществуващия материал, с който разполагаме. Вече съм провел с разговори с подходящ човек, който би могъл да поеме координацията на женското направление в БФБаскетбол. Това е човек с огромен международен опит и знания, който има визия как да се случат нещата и със сигурност ще допринесе много. Второто направление, по което трябва да се работи, е разширяването на основата в женския баскетбол, с увеличаване на броя на практикуващите го в ранна възраст. Очаквам с нетърпение общините да отменят рестрикциите за извънкласни дейности в детските градини и в училищата, за да може да стартират планираните вече дейности в тази посока.

- Какво си пожелавате за 2022 година?

- Пожелавам здраве! Силно се надявам да ни подмине новата Ковид вълна, или поне да не ни застигне ново затваряне. Иска ми се да успеем, въпреки кризата, да осигурим на младите подходящи условия за развитие, така че да избират да остават в България. Иска ми се всички да осветят своите хоризонти и да дерзаят.

Гледайте Националната баскетболна лига, Купата на България, Евролига, Еврокупа и още много баскетбол на световно ниво в ефира на MAX Sport.