Муслим Гаджимагомедов направи успешен дебют в професионалния бокс

Сребърният медалист от Олимпийските игри в Токио в категория до 91 кг Муслим Гаджимагомедов (Русия) направи успешен дебют в професионалния бокс, съобщава ТАСС. В двубой в тежка категория в шест рунда в Москва той победи колумбиеца Дейбис Берокал с нокаут във втория рунд.

Берокал се озова на пода три пъти във втория рунд, а след третото падане не успя да стане и съдията прекрати битката.

24-годишният Гаджимагомедов е световен шампион и сребърен медалист от европейското първенство. Той има също златен медал от Европейските игри в Минск и три титли в руското първенство. 33-годишния Берокал има на професионалния ринг 17 победи (16 с нокаут) и 9 поражения.