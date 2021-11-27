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  3. Северозападна Трета лига: резултати и голмайстори – XVII кръг

Северозападна Трета лига: резултати и голмайстори – XVII кръг

  • 27 ноември 2021 | 17:21
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Северозападна Трета лига: резултати и голмайстори – XVII кръг

Янтра (Полски Тръмбеш) - Академик (Свищов) 2:0 

1:0-Красен Славчев (89) 
2:0-Тони Маречков (90)

Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 1:1 

1:0-Стоян Иванов (59) 
1:1-Ангел Русев (90)

Спартак (Плевен) - Дреновец (Дреновец) 2:0 

1:0-Преслав Антонов (27) 
2:0-Кристиян Иванов (44)

Бдин (Видин) - Севлиево (Севлиево) 1:0 

1:0-Александър Соколов (27)

Левски (Левски) - Ювентус (Малчика) 2:0 

1:0-Ивайло Раденцов (21) 
2:0-Леон Илиев (69)

Локомотив (Горна Оряховица) - Етър II (Велико Търново) 3:1 

1:0-Димитър Байдаков (1) 
2:0-Димитър Байдаков (16) 
3:0-Георги Колев (31) 
3:1-Александър Гугучков (40)

Ботев II (Враца) - Локомотив (Дряново) 0:0 

Вихър (Славяново) - Павликени (Павликени) отложен 

Пещера (Галата) – почива

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