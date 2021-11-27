Северозападна Трета лига: резултати и голмайстори – XVII кръг
Янтра (Полски Тръмбеш) - Академик (Свищов) 2:0
1:0-Красен Славчев (89)
2:0-Тони Маречков (90)
Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 1:1
1:0-Стоян Иванов (59)
1:1-Ангел Русев (90)
Спартак (Плевен) - Дреновец (Дреновец) 2:0
1:0-Преслав Антонов (27)
2:0-Кристиян Иванов (44)
Бдин (Видин) - Севлиево (Севлиево) 1:0
1:0-Александър Соколов (27)
Левски (Левски) - Ювентус (Малчика) 2:0
1:0-Ивайло Раденцов (21)
2:0-Леон Илиев (69)
Локомотив (Горна Оряховица) - Етър II (Велико Търново) 3:1
1:0-Димитър Байдаков (1)
2:0-Димитър Байдаков (16)
3:0-Георги Колев (31)
3:1-Александър Гугучков (40)
Ботев II (Враца) - Локомотив (Дряново) 0:0
Вихър (Славяново) - Павликени (Павликени) отложен
Пещера (Галата) – почива