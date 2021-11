Абу Даби приема мачове от НБА

🇺🇸 The #NBA75 will play 2 preseason games in October 2022 in Abu Dhabi, EAU. Teams and dates still TBD



🇮🇹 L’NBA giocherà 2 partite di preseason ad Abu Dhabi nell’ottobre 2022. È il frutto di un accordo fra Association e dipartimento di cultura e turismo degli Emirati