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  3. Георги Кабаков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец

Георги Кабаков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец

  • 29 септември 2021 | 16:24
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Георги Кабаков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец

Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 10-и кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Лудогорец на стадион “Георги Аспарухов”, което ще се проведе на 3 октомври (неделя) от 20:15 часа, е поверено на Георги Кабаков.

Ето всички съдийски назначения за мачовете от 10-ия кръг:

1 октомври, 17.30 часа ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948 ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Иво Николаев Колев СН: Кирил Петков Йорданов

1 октомври, 19.45 часа ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Локомотив 1926 ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Крумов Виделов

2 октомври, 15.15 часа ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929 ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Йордан Динков Сталев

2 октомври, 17.45 часа ПФК Славия 1913 - ФК Пирин АД ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Антон Симеонов Генов

2 октомври, 20.00 часа ФК Арда - ПФК Черно море ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Йорданов Дойнов СН: Георги Спасов Славов

3 октомври 17.45 часа ФК Царско село 2015 - ПФК ЦСКА - София ЕАД ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Йордан Костадинов Иванов

3 октомври, 20.15 часа ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Иван Захариев Вълчев

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