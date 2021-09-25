Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Североизток
Черноморец (Балчик) записа най-убедителната победа в 6-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тимът от Балчик разгроми с 6:1 дубъла на Спартак (Варна). Рилци, Черноломец (Попово), Светкавица (Търговище) и Лудогорец 3 също записаха победи в своите мачове.
Локомотив (Русе) - Рилци (Добрич) 1:2
0:1-Дейвид Венциславов (34)
1:1-Божил Николов (42)
1:2-Дейвид Венциславов (45)
Черноморец (Балчик) - Спартак II (Варна) 6:1
1:0-Севастиан Георгиев (10)
2:0-Юлиян Загоров (18)
3:0-Светослав Николов (28)
4:0-Юлиян Загоров (40)
4:1-Янаки Смирнов (73)
5:1-Кристиан Колев (81)
6:1-Ангел Ангелов (87)
Спортист (Генерал Тошево) - Лудогорец III (Разград) 0:2
0:1-Калоян Симеонов (27)
0:2-Йоан Йорданов (70)
Доростол (Силистра) - Черноломец (Попово) 0:1
0:1-Тихомир Кънев (3)
Светкавица (Търговище) - Волов (Шумен) 1:0
1:0-Георги Дамянов (27)
26 септември 2021 г., неделя, 17:00 часа:
Ботев (Нови пазар) - Устрем (Дончево)
Септември (Тервел) - Дунав (Русе)