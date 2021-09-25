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  3. Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Североизток

Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Североизток

  • 25 септември 2021 | 19:57
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Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Североизток

Черноморец (Балчик) записа най-убедителната победа в 6-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тимът от Балчик разгроми с 6:1 дубъла на Спартак (Варна). Рилци, Черноломец (Попово), Светкавица (Търговище) и Лудогорец 3 също записаха победи в своите мачове.

Локомотив (Русе) - Рилци (Добрич) 1:2 
0:1-Дейвид Венциславов (34) 
1:1-Божил Николов (42) 
1:2-Дейвид Венциславов (45) 

Черноморец (Балчик) - Спартак II (Варна) 6:1 
1:0-Севастиан Георгиев (10) 
2:0-Юлиян Загоров (18) 
3:0-Светослав Николов (28) 
4:0-Юлиян Загоров (40) 
4:1-Янаки Смирнов (73) 
5:1-Кристиан Колев (81) 
6:1-Ангел Ангелов (87) 

Спортист (Генерал Тошево) - Лудогорец III (Разград) 0:2 
0:1-Калоян Симеонов (27) 
0:2-Йоан Йорданов (70) 

Доростол (Силистра) - Черноломец (Попово) 0:1 
0:1-Тихомир Кънев (3) 

Светкавица (Търговище) - Волов (Шумен) 1:0 
1:0-Георги Дамянов (27) 

26 септември 2021 г., неделя, 17:00 часа: 
Ботев (Нови пазар) - Устрем (Дончево) 
Септември (Тервел) - Дунав (Русе)

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