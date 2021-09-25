Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Североизток

Черноморец (Балчик) записа най-убедителната победа в 6-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тимът от Балчик разгроми с 6:1 дубъла на Спартак (Варна). Рилци, Черноломец (Попово), Светкавица (Търговище) и Лудогорец 3 също записаха победи в своите мачове.