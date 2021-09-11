Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от 5-ия кръг на Североизток

Резултати и голмайстори от 5-ия кръг на Североизток

  • 11 септември 2021 | 19:31
  • 733
  • 0
Резултати и голмайстори от 5-ия кръг на Североизток

Днес се изиграха повечето от срещите от 5-ия кръг на Североизточната Трета лига. Най-резултатната среща бе между Дунав (Русе) и Спортист (Ген. Тошево), завършила 5:2. Ето и всички резултати, както и голмайстори от останалите срещи:

Лудогорец III няма спиране, повали и Черноморец (Балчик)
Лудогорец III няма спиране, повали и Черноморец (Балчик)

Лудогорец III (Разград) - Черноморец (Балчик)   1:0
1:0-Росен Иванов (66)

Дунав (Русе) - Спортист (Генерал Тошево)   5:2
1:0-Йордан Димитров (13 д.)
1:1-Кристиян Георгиев (23)
2:1-Преслав Петков (42)
3:1-Йордан Димитров (44)
4:1-Димитър Тодоров (49)
4:2-Росен Николов  (63)
5:2-Мирослав Георгиев (83 д.)

Светкавица (Търговище) - Ботев (Нови пазар)   0:2
0:1-Йордан Милков (22 д.)
0:2-Йордан Милков (87)

Волов (Шумен) - Доростол (Силистра)   3:1
1:0-Калоян Петков (47)
2:0-Калоян Петков (52)
2:1 Николай Николаев (75)
3:1-Сонер Хюсеин (87)

Спартак II (Варна) - Локомотив (Русе)   1:1
1:0-Мартин Янакиев (15)
1:1-Алекс Стойчев (90)

12 септември 2021 г., неделя, 16:00 часа:
Черноломец (Попово) - Септември (Тервел) 

12 септември 2021 г., неделя, 17:00 часа:
Рилци (Добрич) - Устрем (Дончево) 

Още от БГ Футбол

Резултати и класиране след 6-ия кръг на Югоизток

Резултати и класиране след 6-ия кръг на Югоизток

  • 11 сеп | 19:54
  • 267
  • 0
Кокала събуди Вихрен, а Веско Минев се завърна във футбола с гол

Кокала събуди Вихрен, а Веско Минев се завърна във футбола с гол

  • 11 сеп | 19:51
  • 466
  • 0
Резултати от 7-ия кръг на Югозападната Трета лига

Резултати от 7-ия кръг на Югозападната Трета лига

  • 11 сеп | 19:47
  • 412
  • 0
11-те на ЦСКА - София и Славия

11-те на ЦСКА - София и Славия

  • 11 сеп | 19:42
  • 2607
  • 2
Дунав (Русе) с очакван успех срещу Спортист (ГТ)

Дунав (Русе) с очакван успех срещу Спортист (ГТ)

  • 11 сеп | 19:20
  • 764
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано Роналдо се завърна с гръм и трясък и изведе Манчестър Юнайтед на върха

Кристиано Роналдо се завърна с гръм и трясък и изведе Манчестър Юнайтед на върха

  • 11 сеп | 18:00
  • 71199
  • 222
Лудогорец 2:0 Черно море, Десподов точен от дузпа

Лудогорец 2:0 Черно море, Десподов точен от дузпа

  • 11 сеп | 19:15
  • 20151
  • 52
11-те на ЦСКА - София и Славия

11-те на ЦСКА - София и Славия

  • 11 сеп | 19:42
  • 2607
  • 2
Мъри: 13 години болка и сълзи, ако очаквах розови сънища, щях да се завърна, когато имаше реки от пари

Мъри: 13 години болка и сълзи, ако очаквах розови сънища, щях да се завърна, когато имаше реки от пари

  • 11 сеп | 16:39
  • 14847
  • 62
Стилиян Петров: Мога да помогна на българския футбол, това не е война

Стилиян Петров: Мога да помогна на българския футбол, това не е война

  • 11 сеп | 17:30
  • 5990
  • 8

Видео акценти

Николай Христозов: Доволен съм от характера и себераздаването на футболистите

БГ Футбол

Николай Христозов: Доволен съм от характера и себераздаването на футболистите
Гол в последната минута донесе победата на Витоша (Бистрица) над Слившнишки герой

БГ Футбол

Гол в последната минута донесе победата на Витоша (Бистрица) над Слившнишки герой
ПП Лудогорец - Черно море 1:0

БГ Футбол

ПП Лудогорец - Черно море 1:0
Елвис Ману даде преднина на Лудогорец срещу Черно море

БГ Футбол

Елвис Ману даде преднина на Лудогорец срещу Черно море
Лудогорец и Черно море загряват преди двубоя помежду си

БГ Футбол

Лудогорец и Черно море загряват преди двубоя помежду си
Витоша (Бистрица) би драматично Сливнишки герой с 2:1

БГ Футбол

Витоша (Бистрица) би драматично Сливнишки герой с 2:1