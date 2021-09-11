Резултати и голмайстори от 5-ия кръг на Североизток

Днес се изиграха повечето от срещите от 5-ия кръг на Североизточната Трета лига. Най-резултатната среща бе между Дунав (Русе) и Спортист (Ген. Тошево), завършила 5:2. Ето и всички резултати, както и голмайстори от останалите срещи:

Лудогорец III няма спиране, повали и Черноморец (Балчик)

Лудогорец III (Разград) - Черноморец (Балчик) 1:0

1:0-Росен Иванов (66)

Дунав (Русе) - Спортист (Генерал Тошево) 5:2

1:0-Йордан Димитров (13 д.)

1:1-Кристиян Георгиев (23)

2:1-Преслав Петков (42)

3:1-Йордан Димитров (44)

4:1-Димитър Тодоров (49)

4:2-Росен Николов (63)

5:2-Мирослав Георгиев (83 д.)

Светкавица (Търговище) - Ботев (Нови пазар) 0:2

0:1-Йордан Милков (22 д.)

0:2-Йордан Милков (87)

Волов (Шумен) - Доростол (Силистра) 3:1

1:0-Калоян Петков (47)

2:0-Калоян Петков (52)

2:1 Николай Николаев (75)

3:1-Сонер Хюсеин (87)

Спартак II (Варна) - Локомотив (Русе) 1:1

1:0-Мартин Янакиев (15)

1:1-Алекс Стойчев (90)

12 септември 2021 г., неделя, 16:00 часа:

Черноломец (Попово) - Септември (Тервел)