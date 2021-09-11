Резултати и голмайстори от 5-ия кръг на Североизток
Днес се изиграха повечето от срещите от 5-ия кръг на Североизточната Трета лига. Най-резултатната среща бе между Дунав (Русе) и Спортист (Ген. Тошево), завършила 5:2. Ето и всички резултати, както и голмайстори от останалите срещи:
Лудогорец III няма спиране, повали и Черноморец (Балчик)
Лудогорец III (Разград) - Черноморец (Балчик) 1:0
1:0-Росен Иванов (66)
Дунав (Русе) - Спортист (Генерал Тошево) 5:2
1:0-Йордан Димитров (13 д.)
1:1-Кристиян Георгиев (23)
2:1-Преслав Петков (42)
3:1-Йордан Димитров (44)
4:1-Димитър Тодоров (49)
4:2-Росен Николов (63)
5:2-Мирослав Георгиев (83 д.)
Светкавица (Търговище) - Ботев (Нови пазар) 0:2
0:1-Йордан Милков (22 д.)
0:2-Йордан Милков (87)
Волов (Шумен) - Доростол (Силистра) 3:1
1:0-Калоян Петков (47)
2:0-Калоян Петков (52)
2:1 Николай Николаев (75)
3:1-Сонер Хюсеин (87)
Спартак II (Варна) - Локомотив (Русе) 1:1
1:0-Мартин Янакиев (15)
1:1-Алекс Стойчев (90)
12 септември 2021 г., неделя, 16:00 часа:
Черноломец (Попово) - Септември (Тервел)
12 септември 2021 г., неделя, 17:00 часа:
Рилци (Добрич) - Устрем (Дончево)