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Черноморец с класика срещу Волов (Шумен) в Балчик

  • 21 август 2021 | 23:25
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Черноморец с класика срещу Волов (Шумен) в Балчик

Черноморец се наложи с 3:0 в Балчик над Волов (Шумен) в мач от втория кръг на Североизточната Трета лига. Началните 25 минути не предвещаваха подобен финал. Съперниците действаха внимателно, без да поемат излишни рискове. В 19-ата минута рефера отсъди дузпа за гостите, но стражът на домакините Иван Иванов спаси удара на Сонер Хюсеин. Именно този момент се оказа повратен в двубоя. След него селекцията на Бойко Каменов взе инициативата и само десетина минути по-късно имаше гол аванс. Реализира го Юлиян Загоров с глава след центриране от корнер. 

В 55-ата минута Ангел Ангелов уцели гредата. Малко по-късно Здравко Серафимов напусна принудително, защото беше ударен в главата още през първата част. Секунди след излизането му, капитана Светослав Николов стреля неспасяемо от далечно разстояние – 2:0. После съотборникът му Севастиан Георгиев пропиля голов шанс. Скоро Ангелов пак отправи опасен удар. Третият му опит се оказа успешен – в 80-ата минута Загоров го изведе сам срещу вратаря за 3:0.

 Стартови състави: 

Черноморец – 1. Иван Иванов, 2. Мартин Костов, 24. Здравко Серафимов, 6. Вилиян Денчев, 14. Йордан Радев, 3. Даниел Георгиев, 38. Тодор Кулев, 10. Светослав Николов (капитан), 17. Севастиан Георгиев, 4. Юлиян Загоров, 8. Ангел Ангелов. 
Треньор – Бойко Каменов

Волов (Шумен) – 1. Стефан Петков, 6. Симеон Савов (капитан), 4. Михаил Венков, 3. Мартин Кръстев, 20. Боян Димов, 13. Стефан Стефанов, 11. Иван Цонев, 22. Христо Димитров, 7. Алекс Наков, 9. Сонер Хюсеин, 10. Димитър Игнатовски. 
Треньор – Николай Николов

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