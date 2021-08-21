Резултати и голмайстори от Североизточната Трета лига
Тимът на Лудогорец III мачка в Североизточната Трета лига. Талантливите “орли” разбиха с 5:0 Рилци при визитата си в Добрич от втория кръг на първенството. Черноломец (Попово) спечели с 3:0 гостуването си на Локомотив (Русе), а Септември (Тервел) разгроми Доростол с 6:0. Така трите състава имат пълен актив от шест точки, като нито един от тях все още не е допуснал гол в своята врата.
Североизточна Трета лига – резултати и голмайстори – II кръг
Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна) 1:0
1:0-Митков (2)
Локомотив (Русе) - Черноломец (Попово) 0:3
0:1-Петков (29)
0:2-Дерменджиев (61)
0:3-Матеев (72)
Черноморец (Балчик) - Волов (Шумен) 3:0
1:0-Загоров (30)
2:0-Николов (61)
3:0-Ангел Ангелов (80)
Спортист (Генерал Тошево) - Светкавица (Търговище) 1:0
1:0-Николаев (5)
Септември (Тервел) - Доростол (Силистра) 6:0
1:0-Михайлов (10)
2:0-Кирилов (50)
3:0-Кадир (69)
4:0-Юсню (77)
5:0-Митев (82)
6:0-Стоянов (88)
Рилци (Добрич) - Лудогорец III (Разград) 0:5
2 август 2021 г., неделя, 18:00 часа:
Устрем (Дончево) - Дунав (Русе)