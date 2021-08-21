Резултати и голмайстори от Североизточната Трета лига

Тимът на Лудогорец III мачка в Североизточната Трета лига. Талантливите “орли” разбиха с 5:0 Рилци при визитата си в Добрич от втория кръг на първенството. Черноломец (Попово) спечели с 3:0 гостуването си на Локомотив (Русе), а Септември (Тервел) разгроми Доростол с 6:0. Така трите състава имат пълен актив от шест точки, като нито един от тях все още не е допуснал гол в своята врата.

Североизточна Трета лига – резултати и голмайстори – II кръг

Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна) 1:0

1:0-Митков (2)

Локомотив (Русе) - Черноломец (Попово) 0:3

0:1-Петков (29)

0:2-Дерменджиев (61)

0:3-Матеев (72)

Черноморец (Балчик) - Волов (Шумен) 3:0

1:0-Загоров (30)

2:0-Николов (61)

3:0-Ангел Ангелов (80)

Спортист (Генерал Тошево) - Светкавица (Търговище) 1:0

1:0-Николаев (5)

Септември (Тервел) - Доростол (Силистра) 6:0

1:0-Михайлов (10)

2:0-Кирилов (50)

3:0-Кадир (69)

4:0-Юсню (77)

5:0-Митев (82)

6:0-Стоянов (88)

Рилци (Добрич) - Лудогорец III (Разград) 0:5