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  3. Резултати и голмайстори от Североизточната Трета лига

Резултати и голмайстори от Североизточната Трета лига

  • 21 август 2021 | 22:03
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Резултати и голмайстори от Североизточната Трета лига

Тимът на Лудогорец III мачка в Североизточната Трета лига. Талантливите “орли” разбиха с 5:0 Рилци при визитата си в Добрич от втория кръг на първенството. Черноломец (Попово) спечели с 3:0 гостуването си на Локомотив (Русе), а Септември (Тервел) разгроми Доростол с 6:0. Така трите състава имат пълен актив от шест точки, като нито един от тях все още не е допуснал гол в своята врата.

Североизточна Трета лига – резултати и голмайстори – II кръг

Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна) 1:0 
1:0-Митков (2)

Локомотив (Русе) - Черноломец (Попово) 0:3 
0:1-Петков (29) 
0:2-Дерменджиев (61) 
0:3-Матеев (72)

Черноморец (Балчик) - Волов (Шумен) 3:0 
1:0-Загоров (30) 
2:0-Николов (61) 
3:0-Ангел Ангелов (80)

Спортист (Генерал Тошево) - Светкавица (Търговище) 1:0 
1:0-Николаев (5)

Септември (Тервел) - Доростол (Силистра) 6:0 
1:0-Михайлов (10) 
2:0-Кирилов (50) 
3:0-Кадир (69) 
4:0-Юсню (77) 
5:0-Митев (82) 
6:0-Стоянов (88)

Рилци (Добрич) - Лудогорец III (Разград) 0:5

2 август 2021 г., неделя, 18:00 часа: 
Устрем (Дончево) - Дунав (Русе)

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