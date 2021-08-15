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Янтра се раздели с Лаптопа

  • 15 август 2021 | 21:20
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Янтра се раздели с Лаптопа

Костадин Ангелов вече не е треньор на Янтра. Това обяви ръководството на клуба чрез профила на тима във "Фейсбук".

"Старши треньорът Костадин Ангелов и помощникът му Танчо Калпаков се разделят с ОФК Янтра (Габрово). Клубът изказва благодарност към двамата за всеотдайността, професионалното им отношение и успешно завършения сезон 2020/2021 и им желае късмет в новите предизвикателства. 

До назначаването на нов старши треньор отборът ще бъде воден от Николай Василев, Искрен Писаров и Петко Петков", се казва в съобщението.

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