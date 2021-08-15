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  3. Съдийски назначения за шестия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за шестия кръг на Втора лига

  • 15 август 2021 | 15:36
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Съдийски назначения за шестия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг на Втора лига: 

17 август 2021 г. вторник 18:30 часа 

ФК Литекс - ПФК Септември Сф 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов СН: Тихомир Георгиев Боболов 

18 август 2021 г. сряда 18:00 часа 

Марек 1915 - ЦСКА 1948 II 
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков СН: Илко Мирославов Топалов 

18 август 2021 г. сряда 18:00 часа 
ФК Марица 1921- Спартак 1918 ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Андрей Венков Николов 4-ТИ: Петър Григоров Григоров СН: Крум Добринов Стоилов 

18 август 2021 г. сряда 18:00 часа 

ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927 
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Калоян Красимиров Цветков СН: Борис Димитров Борисов 
 

18 август 2021 г. сряда 18:00 часа 

ФК Левски Лом - ПФК Нефтохимик 1962 АД 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Пламен Божидаров Мехлемов 

18 август 2021 г. сряда 18:00 часа 

Хебър 1918 - Спортист 2009 ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров СН: Веселин Мишев Добриянов 

18 август 2021 г. сряда 18:00 часа 

ОФК Янтра 2019 - ФК Созопол ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Никола Павлов Петров СН: Йордан Иларионов Дурчев 

18 август 2021 г. сряда 18:00 часа 

Миньор - ФК Етър ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Кристиян Николов Колев СН: Костадин Георгиев Стоичков 

18 август 2021 г. сряда 19:00 часа 

Септември См - Ботев Пд II ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Стилян Стоянов Колев СН: Тихомир Димитров Костовски 

18 август 2021 г. сряда 20:00 часа 

ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Монтана 1921 ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Борис Борисов Попов СН: Йосиф Петров Ронков

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