Съдийски назначения за шестия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг на Втора лига:



17 август 2021 г. вторник 18:30 часа



ФК Литекс - ПФК Септември Сф

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов СН: Тихомир Георгиев Боболов



18 август 2021 г. сряда 18:00 часа



Марек 1915 - ЦСКА 1948 II

ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков СН: Илко Мирославов Топалов



18 август 2021 г. сряда 18:00 часа

ФК Марица 1921- Спартак 1918 ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Андрей Венков Николов 4-ТИ: Петър Григоров Григоров СН: Крум Добринов Стоилов



18 август 2021 г. сряда 18:00 часа



ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Калоян Красимиров Цветков СН: Борис Димитров Борисов



18 август 2021 г. сряда 18:00 часа



ФК Левски Лом - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Пламен Божидаров Мехлемов



18 август 2021 г. сряда 18:00 часа



Хебър 1918 - Спортист 2009 ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров СН: Веселин Мишев Добриянов



18 август 2021 г. сряда 18:00 часа



ОФК Янтра 2019 - ФК Созопол ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Никола Павлов Петров СН: Йордан Иларионов Дурчев



18 август 2021 г. сряда 18:00 часа



Миньор - ФК Етър ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Кристиян Николов Колев СН: Костадин Георгиев Стоичков



18 август 2021 г. сряда 19:00 часа



Септември См - Ботев Пд II ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Стилян Стоянов Колев СН: Тихомир Димитров Костовски



18 август 2021 г. сряда 20:00 часа



ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Монтана 1921 ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Борис Борисов Попов СН: Йосиф Петров Ронков