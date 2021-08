Националка се сбогува с Берое

Талантливата състезателка на женския баскетболен отбор на Берое - Гергана Иванова, се сбогува с клуба с емоционална публикация в социалните мрежи. Българската националка прекара изминалите пет години като част от старозагорския клуб, но сега ще направи следващата стъпка, която се очаква да е трансфер в чужбина.

"Дойде моментът, в който искам да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ. Благодаря за всичките 5 години, в които имах удоволствието да бъда част от клуба на @bcberoewomen . Благодаря на ръководството, че прояви интерес към мен, че ми предостави перфектни условия за работа и живеене и че се държа изключително коректно. Благодаря на всичките треньори в клуба и специално на Таня Гатева, които повярваха в мен и ми дадоха шанс да се доказвам и да трупам опит на терена. Благодаря на всичките ми съотборнички, през всичките 5 години, с които имах честта да деля терена и които ми помогнаха да израстна като играч и като човек. И не на последно място БЛАГОДАРЯ на феновете на Берое, които бяха неотлъчна част от отбора и винаги ни подкрепяха, независимо в коя част на Европа сме. Изключително много съжалявам, че нямахме честта да вдигнем всичките три купи през последния сезон пред Вас, защото вие заслужавахте да изпитате емоцията заедно с нас на терена. Отново голямо благодаря на всички, които имат общо с клуба. Now it's time for new challenges!!", написа Иванова в профила си в социалните мрежи.