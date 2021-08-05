Станаха ясни реферите, които ще свирят мачовете от четвъртия кръг на Втора лига
Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от четвъртия кръг на Втора лига. Срещите ще се изиграят на 8 и 9 август (неделя и понеделник).
БФС глоби шефката на Нефтохимик
Ето всички съдийски назначения:
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
Марек 1915 - Спартак 1918
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Николай Георгиев Нанев
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Марица 1921 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Левски Лом - Спортист 2009
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Костадин Иванов Керацов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Антон Янков Терзиев
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Созопол
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Стефан Спасов Иванов
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - Миньор
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
8, Авг 2021 г. Неделя 19:00 ч.
Септември См - ФК Етър
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Веселин Мишев Добриянов
8, Авг 2021 г. Неделя 19:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Септември Сф
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Иво Величков Боев
8, Авг 2021 г. Неделя 20:00 ч.
ФК Литекс - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Йосиф Петров Ронков
9, Авг 2021 г. Понеделник 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Монтана 1921
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Радослав Тодоров Станев
9, Авг 2021 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - Ботев Пд II
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Камен Михайлов Алексиев