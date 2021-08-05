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  3. Станаха ясни реферите, които ще свирят мачовете от четвъртия кръг на Втора лига

Станаха ясни реферите, които ще свирят мачовете от четвъртия кръг на Втора лига

  • 5 август 2021 | 16:26
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Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от четвъртия кръг на Втора лига. Срещите ще се изиграят на 8 и 9 август (неделя и понеделник).

БФС глоби шефката на Нефтохимик
БФС глоби шефката на Нефтохимик

Ето всички съдийски назначения:

8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
Марек 1915 - Спартак 1918
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Ивайло Пламенов Атанасов    АС2:    Здравко Веселинов Николов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Николай Георгиев Нанев     
 
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Марица 1921 - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Левски Лом - Спортист 2009
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Костадин Иванов Керацов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Созопол
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
8, Авг 2021 г. Неделя 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - Миньор
ГС:    Петър Григоров Григоров    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
8, Авг 2021 г. Неделя 19:00 ч.
Септември См - ФК Етър
ГС:    Йото Валентинов Гарабедов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
8, Авг 2021 г. Неделя 19:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Септември Сф
ГС:    Николай Валентинов Малджански    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                
СН:    Иво Величков Боев     
 
8, Авг 2021 г. Неделя 20:00 ч.
ФК Литекс - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Никола Павлов Петров                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
9, Авг 2021 г. Понеделник 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Монтана 1921
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
9, Авг 2021 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - Ботев Пд II
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Калин Валентинов Киров
4-ТИ:    Иван Руменов Христов                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     

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