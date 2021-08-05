Станаха ясни реферите, които ще свирят мачовете от четвъртия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдиите, които ще свирят мачовете от четвъртия кръг на Втора лига. Срещите ще се изиграят на 8 и 9 август (неделя и понеделник).

БФС глоби шефката на Нефтохимик

Ето всички съдийски назначения: