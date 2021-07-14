Локо (Пд) представи вратар, минал през Байерн (Мюнхен)

ПФК Локомотив (Пловдив) подписа договор с Лукас Рейдър. Вратарят подсилва “черно-белите” с договор за 2 години. Тази сутрин той проведе първа тренировка с новите си съотборници. Лукас Рейдър е роден на 30.12.1993г. (27г.). Минал е през отборите на Байерн (Мюнхен), Витория (Сетубал), Брадфорд Сити, Есен. За последно се е състезавал в Любек.

Ето какво заяви Рейдър пред клубния сайт:

“Радвам се, че вече съм част от Локомотив. В Пловдив съм от няколко дена, имах възможност да разгледам града, хареса ми. Знам, че Локомотив е голям клуб с традиции в българския футбол. Тази сутрин проведох първа тренировка с тима. Всички ме приеха много добре. Очаквам с нетърпение началото на сезона!“.