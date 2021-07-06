Борислав (Първомай) започна подготовката си

Отборът на Борислав 2009 (Първомай) започна подготовката си за новия сезон днес. Група от 20 футболисти проведе първо занимание под ръководството на старши треньора Тонислав Иванов.

Футболно обединение в Хасково - бюджеът на новия клуб ще е 400 000 лева

Към тренировъчния процес на Борислав се присъединиха дузина нови имена – Димитър Юруков, Христо Янчев, Мартин Атанасов, Джунейт Узунов и Николай Парнаров идват от Марица (Пд), Иван Гендов и Стефан Рабаджийски от Гигант (Съединение), Петко Петков (Сокол Марково), Стоян Шумков (Локо Пд – юн.), Атанас Манов и Янислав Запрянов (Марица Пд – юноши).

Отбора напускат Андрей Атанасов, засега присъединил се към Левски (Карлово), Мирослав Кайряков и Шабан Османов, завръщащи се в Асеновец и Васил Колев, решил да потърси късмета си в новия проект Саяна (Хасково).