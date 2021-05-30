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  3. Резултати и голмайстори от 34-ия кръг на Северозападна Трета лига

Резултати и голмайстори от 34-ия кръг на Северозападна Трета лига

  • 30 май 2021 | 21:41
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Резултати и голмайстори от 34-ия кръг на Северозападна Трета лига

Вихър (Славяново) - Левски (Лом) 0:2

0:1-Йордан Георгиев-6 мин, 0:2-Петков-23 мин..

Локомотив (Дряново) - Академик (Свищов) 3:1

1:0- Йорданов-8 мин, 1:1-Копаранов-27 мин, 2:1-Цонев-48 мин, 3:1-Николай Георгиев-90 мин. /дузпа/.

Бдин (Видин) - Дреновец (Дреновец) 3:1

0:1-Веселнов-15 мин, 1:1-Коцов-52 мин, 2:1-Милчев-61 мин, 3:1-Денис Георгиев-90 мин..

Пещера (Галата) - Ботев II (Враца) 2:1

1:0-Русков-12 мин, 2:0-Радославов-15 мин, 2:1-Желев-75 мин. /дузпа/.

Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 2:1

0:1-Димитър Димитров-50 мин, 1:1-Стоянов-75 мин, 2:1-Генов-87 мин..

Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени (Павликени) 4:0

1:0-Николай Иванов-23 мин, 2:0-Данчев-31 мин, 4:0-Генчев-55 /дузпа/, 71 мин..

Етър II (Велико Търново) - Първа атомна (Козлодуй) 3:0

1:0-Байдаков-24 мин. /дузпа/, 2:0-Христо Марков-57 мин, 3:0-Байдаков-63 мин..

Севлиево (Севлиево) - Левски (Левски) 1:0

1:0-Павлов-85 мин..

Спартак (Плевен) - Трявна (Трявна) 9:1

1:0-Младенов-9 мин, 2:0-Андриян Димитров-12 мин, 3:0-Павел Петков-22 мин, 3:1-Ширтев-51 мин, 4:1-Андриян Димитров-53 мин, 6:1-Антонов-56, 62 мин, 8:1-Ламбев-75, 80 мин, 9:1- Андриян Димитров-88 мин..

Северозападна Трета лига – класиране – XXXIV кръг

1. Левски (Лом) 28 6 0 86:11 90

2. Вихър (Славяново) 22 6 6 67:29 72

3. Янтра (Полски Тръмбеш) 20 6 8 67:38 66

4. Севлиево (Севлиево) 18 7 9 55:30 61

5. Спартак (Плевен) 19 3 12 77:34 60

6. Ботев II (Враца) 18 6 10 67:44 60

7. Партизан (Червен бряг) 15 8 11 47:43 53

8. Павликени (Павликени) 14 8 12 41:35 50

9. Локомотив (Дряново) 15 4 15 59:58 49

10. Дреновец (Дреновец) 13 10 11 55:55 49

11. Локомотив (Мездра) 14 4 16 46:48 46

12. Академик (Свищов) 10 5 19 41:60 35

13. Левски (Левски) 8 10 16 36:45 34

14. Първа атомна (Козлодуй) 9 6 19 38:63 33

15. Бдин (Видин) 8 9 17 35:84 33

16. Етър II (Велико Търново) 9 5 20 45:62 32

17. Пещера (Галата) 9 5 20 48:82 32

18. Трявна (Трявна) 2 2 30 21:110 8

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