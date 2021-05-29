Възелът в Трета лига - Югоизток се разплита днес!

Днес предстои да се изиграе последният кръг в Югоизточната Трета лига. Той обещава да бъде интересен, защото ще стане ясно кой отбор ще финишира на първо място, с което и ще спечели промоция за участие във Втора лига от новия сезон. При успех за Марица (Пловдив) в домакинството на Борислав (Първомай) "пиратите" ще финишират първи в класирането. Черноморец (Бургас) и Загорец също чакат грешка на пловдивчани. Срещата ще можете да проследите НА ЖИВО в сайта Sportal.bg и по Sportal TV.

29 май 2021 г., събота, 18:00 ч / XXXIV кръг:

Левски (Карлово) - Верея (Стара Загора) -

Марица 1921 (Пловдив) - Борислав 2009 (Първомай) -

Несебър (Несебър) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -

Розова долина (Казанлък) - Хасково (Хасково) -

Спартак 1947 (Пловдив) - Атлетик (Куклен) -

Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) -

Димитровград 1947 (Димитровград) - Извор (Горски извор) -

Родопа Смолян (Смолян) - Сокол (Марково) -

Карнобат (Карнобат) - Черноморец 1919 (Бургас) -