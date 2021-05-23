Много голове на Северозапад - всички резултати от кръга

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Днес се изиграха седем мача от предпоследния кръг на Северозападната Трета лига. Получиха се някои категорични победи и някои впечатляващи обрати. Както е известно Левски (Лом) вече влезе в професионалния футбол, а Трявна изпада към окръжните групи. Северозапдна Трета лига, 33 кръг: Трявна - Бдин 0:4

0:1 Денис Николов (20)

0:2 Алекс Иванов (55)

0:3 Деян Захариев (73)

0:4 Денис Георхиев (85) Първа атомна - Севлиево 1:2

0:1 Добрин Петров (60)

0:2 Атанас Георгиев (65)

1:2 Христо Карлуковски (78) Академик (Свищов) - Етър II 3:4

0:1 Георги Колев (10)

1:1 Марио Балъков (16)

1:2 Ивайло Данаилов (18)

2:2 Димитър Байдаков (60)

3:2 Иван Ганев (65-д)

3:3 Димитър Байдаков (82)

3:4 Димитър Байдаков (90) Павликени - Вихър 2:3

1:0 Даниел Йорданов (2)

2:0 Ивайло Велчев (25)

2:1 Цветан Петров (47)

2:2 Ивайло Иванов (60)

2:3 Анатоли Петров (90) Партизан - Янтра (Полски Тръмбеш) 3:0

1:0 Любомир Иванов (70)

2:0 Калоян Тодоров (78)

3:0 Христо Димов (90) Ботев (Враца) II - Локомотив (Мездра) 3:0

1:0 Йордан Желев (13-д)

2:0 Пламен Спасов (29-д)

3:0 Йордан Желев (79) Дреновец - Пещера 5:0

1:0 Георги Стоянов (1)

2:0 Георги Стоянов (12)

3:0 Алекс Веселинов (30)

4:0 Калоян Цветков (56)

5:0 Георги Стоянов (68)