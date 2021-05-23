Много голове на Северозапад - всички резултати от кръга
Днес се изиграха седем мача от предпоследния кръг на Северозападната Трета лига. Получиха се някои категорични победи и някои впечатляващи обрати. Както е известно Левски (Лом) вече влезе в професионалния футбол, а Трявна изпада към окръжните групи.
Северозапдна Трета лига, 33 кръг:
Трявна - Бдин 0:4
0:1 Денис Николов (20)
0:2 Алекс Иванов (55)
0:3 Деян Захариев (73)
0:4 Денис Георхиев (85)
Първа атомна - Севлиево 1:2
0:1 Добрин Петров (60)
0:2 Атанас Георгиев (65)
1:2 Христо Карлуковски (78)
Академик (Свищов) - Етър II 3:4
0:1 Георги Колев (10)
1:1 Марио Балъков (16)
1:2 Ивайло Данаилов (18)
2:2 Димитър Байдаков (60)
3:2 Иван Ганев (65-д)
3:3 Димитър Байдаков (82)
3:4 Димитър Байдаков (90)
Павликени - Вихър 2:3
1:0 Даниел Йорданов (2)
2:0 Ивайло Велчев (25)
2:1 Цветан Петров (47)
2:2 Ивайло Иванов (60)
2:3 Анатоли Петров (90)
Партизан - Янтра (Полски Тръмбеш) 3:0
1:0 Любомир Иванов (70)
2:0 Калоян Тодоров (78)
3:0 Христо Димов (90)
Ботев (Враца) II - Локомотив (Мездра) 3:0
1:0 Йордан Желев (13-д)
2:0 Пламен Спасов (29-д)
3:0 Йордан Желев (79)
Дреновец - Пещера 5:0
1:0 Георги Стоянов (1)
2:0 Георги Стоянов (12)
3:0 Алекс Веселинов (30)
4:0 Калоян Цветков (56)
5:0 Георги Стоянов (68)