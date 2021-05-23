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  3. Много голове на Северозапад - всички резултати от кръга

Много голове на Северозапад - всички резултати от кръга

  • 23 май 2021 | 21:37
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Много голове на Северозапад - всички резултати от кръга

Днес се изиграха седем мача от предпоследния кръг на Северозападната Трета лига. Получиха се някои категорични победи и някои впечатляващи обрати. Както е известно Левски (Лом) вече влезе в професионалния футбол, а Трявна изпада към окръжните групи.

Северозапдна Трета лига, 33 кръг:

Трявна - Бдин 0:4 
0:1 Денис Николов (20) 
0:2 Алекс Иванов (55) 
0:3 Деян Захариев (73) 
0:4 Денис Георхиев (85)

Първа атомна - Севлиево 1:2 
0:1 Добрин Петров (60) 
0:2 Атанас Георгиев (65) 
1:2 Христо Карлуковски (78)

Академик (Свищов) - Етър II 3:4 
0:1 Георги Колев (10) 
1:1 Марио Балъков (16) 
1:2 Ивайло Данаилов (18) 
2:2 Димитър Байдаков (60) 
3:2 Иван Ганев (65-д) 
3:3 Димитър Байдаков (82) 
3:4 Димитър Байдаков (90)

Павликени - Вихър 2:3 
1:0 Даниел Йорданов (2) 
2:0 Ивайло Велчев (25) 
2:1 Цветан Петров (47) 
2:2 Ивайло Иванов (60) 
2:3 Анатоли Петров (90)

Партизан - Янтра (Полски Тръмбеш)  3:0
1:0 Любомир Иванов (70) 
2:0 Калоян Тодоров (78) 
3:0 Христо Димов (90)

Ботев (Враца) II - Локомотив (Мездра) 3:0
1:0 Йордан Желев (13-д) 
2:0 Пламен Спасов (29-д) 
3:0 Йордан Желев (79)

Дреновец - Пещера 5:0 
1:0 Георги Стоянов (1) 
2:0 Георги Стоянов (12) 
3:0 Алекс Веселинов (30) 
4:0 Калоян Цветков (56) 
5:0 Георги Стоянов (68)

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