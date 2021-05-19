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  3. Резултати и голмайстори на 32-ия кръг - Северозападна Трета лига

Резултати и голмайстори на 32-ия кръг - Северозападна Трета лига

  • 19 май 2021 | 21:56
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Резултати и голмайстори на 32-ия кръг - Северозападна Трета лига

Бдин (Видин) - Пещера (Галата) 3:2

0:1-Миков-19 мин, 1:1-Соколов-40 мин, 1:2-Миков-49 мин, 2:2-Захариев-85 мин, 3:2-Соколов-88 мин..

Локомотив (Мездра) - Дреновец (Дреновец) 1:3

1:0-Антонио Йорданов-49 мин, 1:2-Веселинов-57, 68 мин, 1:3-Стоянов-82 мин..

Вихър (Славяново) - Партизан (Червен бряг) 3:0

3:0-Генков-25, 34, 88 мин..

Локомотив (Дряново) - Павликени (Павликени) 2:1

1:0-Николай Георгиев-21 мин, 1:1-Трифонов-56 мин, 2:1-Николай Георгиев-73 мин..

Етър II (Велико Търново) - Левски (Лом) 2:3

0:1-Йордан Йорданов-10 мин, 0:2-Огнянов-25 мин, 1:2-Кънчев-27 мин 1:3-Петко Петков-65 мин, 2:3-Байдаков-71 мин. /дузпа/.

Севлиево (Севлиево) - Академик (Свищов) 2:0

1:0-Атанас Георгиев-25 мин, 2:0-Петров-71 мин..

Спартак (Плевен) - Първа атомна (Козлодуй) 8:1

1:0-Павел Петков-2 мин, 1:1-Ганчев-19 мин, 3:1-Антонов-31, 37 мин, 4:1-Медведев-52 мин, 5:1-Димитров-60 мин, 6:1-Цветелин Иванов-62 мин, 7:1-Михаил Иванов-76 мин, 8:1-Карамфилов-82 мин..

Трявна (Трявна) - Левски (Левски) 0:2

0:1-Миленов-24 мин, 0:2-Ленков-80 мин..

20 май 2021 г., четвъртък, 18:00 часа:

Янтра (Полски Тръмбеш) - Ботев II (Враца)

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