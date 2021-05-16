Резултати, класиране и голмайстори след 31-ия кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички мачове от 31-ия кръг на Северозападната Трета лига. Левски (Лом) продължи с доброто си представяне и постигна нова победа с 1:0 над Севлиево. Вторият във временното класиране Вихър (Славяново) пък стъпи накриво във Враца и загуби от втория отбор на Ботев с 0:3. В друг резултатен мач Дреновец и Янтра (Полски Тръмбеш) не се победиха и завършиха 2:2.

Ето всички резултати и голмайстори след 31-ия кръг на Северозапад:

Левски (Левски) - Бдин (Видин) 1:1

0:1-Соколов-20 мин,

1:1-Ленков-32 мин..

Първа атомна (Козлодуй) - Трявна (Трявна) 2:0

1:0-Милчев-40 мин,

2:0-Каменов-88 мин..

Академик (Свищов) - Спартак (Плевен) 1:0

1:0-Колев-73 мин..

Левски (Лом) - Севлиево (Севлиево) 1:0

1:0-Огнянов-70 мин..

Павликени (Павликени) - Етър II (Велико Търново) 2:0

2:0-Гинчев-48, 69 мин..

Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Дряново) 1:1

0:1-Калчев-13 мин,

1:1-Димитров-55 мин..

Ботев II (Враца) - Вихър (Славяново) 3:0

1:0-Василев-15 мин,

2:0-Георгиев-32 мин,

3:0-Петков-75 мин..

Дреновец (Дреновец) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:2

0:1-Славчев-50 мин,

1:1-Веселинов-65 мин,

2:1-Стоянов-68 мин,

2:2-Генчев-77 мин. /дузпа/.

Пещера (Галата) - Локомотив (Мездра) 1:2

1:0-Русков-5 мин,

1:2-Матадос-64, 78 мин..