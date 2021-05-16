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Резултати, класиране и голмайстори след 31-ия кръг на Северозапад

  • 16 май 2021 | 21:25
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Днес се изиграха всички мачове от 31-ия кръг на Северозападната Трета лига. Левски (Лом) продължи с доброто си представяне и постигна нова победа с 1:0 над Севлиево. Вторият във временното класиране Вихър (Славяново) пък стъпи накриво във Враца и загуби от втория отбор на Ботев с 0:3. В друг резултатен мач Дреновец и Янтра (Полски Тръмбеш) не се победиха и завършиха 2:2.

Ето всички резултати и голмайстори след 31-ия кръг на Северозапад: 

Левски (Левски) - Бдин (Видин)   1:1
0:1-Соколов-20 мин, 
1:1-Ленков-32 мин.. 

Първа атомна (Козлодуй) - Трявна (Трявна)   2:0
1:0-Милчев-40 мин, 
2:0-Каменов-88 мин..

Академик (Свищов) - Спартак (Плевен)   1:0
1:0-Колев-73 мин..

Левски (Лом) - Севлиево (Севлиево)   1:0
1:0-Огнянов-70 мин..

Павликени (Павликени) - Етър II (Велико Търново)   2:0
2:0-Гинчев-48, 69 мин..

Партизан (Червен бряг) - Локомотив (Дряново)   1:1
0:1-Калчев-13 мин, 
1:1-Димитров-55 мин..

Ботев II (Враца) - Вихър (Славяново)   3:0
1:0-Василев-15 мин, 
2:0-Георгиев-32 мин, 
3:0-Петков-75 мин..

Дреновец (Дреновец) - Янтра (Полски Тръмбеш)   2:2
0:1-Славчев-50 мин, 
1:1-Веселинов-65 мин, 
2:1-Стоянов-68 мин, 
2:2-Генчев-77 мин. /дузпа/.

Пещера (Галата) - Локомотив (Мездра)   1:2
1:0-Русков-5 мин, 
1:2-Матадос-64, 78 мин..

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