Аморим: Един добър отбор трябва да се справя добре и в първенството, и в Европа

Наставникът на Милан Рубен Аморим подчерта, че тимът му трябва да се представя добре не само в първенството, но и в европейската сцена, с оглед на предстоящото гостуване на Олимпиакос. Както е известно, „росонерите“ са с три загуби от четири двубоя в Лига Европа, докато в Серия "А" заемат четвъртото място в класирането и имат само едно поражение.

„Мачът с Олимпиакос ще бъде различен от този срещу Фрозиноне, както и от предстоящия с Каляри. Това е силен тим, който е агресивен, особено у дома. Играл съм тук два пъти и ми беше тежко. Познавам треньора на отбора и какъв е подходът му. Шикиньо е голям талант, но е много импулсивен. Дано утре да не играе добре, но се надявам той да има голяма кариера. За да бъдеш добър отбор, трябва да се справяш добре както в първенството, така и в Европа. Това е единственият начин, а ние трябва да бъдем такъв тим, особено щом сме Милан. Комплиментите към мен? Винаги съм нащрек дали нещата ще станат зле, защото не е нужно много, за да се промени дадена ситуация. Това се опитвам да накарам играчите да проумеят, защото невинаги ще е така.

🚨🎙️ Ruben Amorim: “At BIG clubs, there are NO excuses! I DON’T believe we lost all those games in Europe only because of rotations.” “Everyone has to be READY. We need to approach every game like we did against Inter, Frosinone and Genoa.” https://t.co/BoJBSDQMWH — Milan Wire (@MilanWireX) November 25, 2026

Ние сме в началото на един процес и мисля, че са ни необходими всички. Загубихме играчи като Страхиня Павлович, Лука Модрич, Алексис Салемакерс и Самуел Чуквуезе, така че всички трябва да бъдат готови, защото в големите клубове няма оправдания. Трябва да бъдем подготвени за такива неща. Не вярвам, че трите ни загуби в Европа са заради ротациите ни. Необходимо е винаги да сме готови и да подхождаме към мачовете така, както направихме срещу Интер, Фрозиноне и Дженоа. Изграждаме толкова много неща, а утре предстои поредният ни тест. Вярвам в шансовете ни във всички турнири, но не и в това, че ще ги спечелим до един. Не съм променил мнението си относно Скудетото. Този сезон е труден, но ако имаме възможността да се борим, ще го направим. Няма да се променя заради похвалите към мен, защото вие само чакате да ме критикувате. Утре трябва да спечелим, защото в противен случай… Но аз съм готов за това“, коментира Аморим на пресконференцията си в Гърция.

🚨🎙️🔥 Ruben Amorim: “I won’t change just because you’re PRAISING ME now. I’m always WAITING for things to go wrong.” “It doesn’t take much for everything to change. That’s what I’m trying to make the players understand.” “Tomorrow we HAVE to win.” https://t.co/1S9DUBF3dp — Milan Wire (@MilanWireX) November 25, 2026

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