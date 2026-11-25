Наставникът на Милан Рубен Аморим подчерта, че тимът му трябва да се представя добре не само в първенството, но и в европейската сцена, с оглед на предстоящото гостуване на Олимпиакос. Както е известно, „росонерите“ са с три загуби от четири двубоя в Лига Европа, докато в Серия "А" заемат четвъртото място в класирането и имат само едно поражение.
„Мачът с Олимпиакос ще бъде различен от този срещу Фрозиноне, както и от предстоящия с Каляри. Това е силен тим, който е агресивен, особено у дома. Играл съм тук два пъти и ми беше тежко. Познавам треньора на отбора и какъв е подходът му. Шикиньо е голям талант, но е много импулсивен. Дано утре да не играе добре, но се надявам той да има голяма кариера. За да бъдеш добър отбор, трябва да се справяш добре както в първенството, така и в Европа. Това е единственият начин, а ние трябва да бъдем такъв тим, особено щом сме Милан. Комплиментите към мен? Винаги съм нащрек дали нещата ще станат зле, защото не е нужно много, за да се промени дадена ситуация. Това се опитвам да накарам играчите да проумеят, защото невинаги ще е така.
Ние сме в началото на един процес и мисля, че са ни необходими всички. Загубихме играчи като Страхиня Павлович, Лука Модрич, Алексис Салемакерс и Самуел Чуквуезе, така че всички трябва да бъдат готови, защото в големите клубове няма оправдания. Трябва да бъдем подготвени за такива неща. Не вярвам, че трите ни загуби в Европа са заради ротациите ни. Необходимо е винаги да сме готови и да подхождаме към мачовете така, както направихме срещу Интер, Фрозиноне и Дженоа. Изграждаме толкова много неща, а утре предстои поредният ни тест. Вярвам в шансовете ни във всички турнири, но не и в това, че ще ги спечелим до един. Не съм променил мнението си относно Скудетото. Този сезон е труден, но ако имаме възможността да се борим, ще го направим. Няма да се променя заради похвалите към мен, защото вие само чакате да ме критикувате. Утре трябва да спечелим, защото в противен случай… Но аз съм готов за това“, коментира Аморим на пресконференцията си в Гърция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google