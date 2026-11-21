Хебър се справи с Локомотив (ГО)

Отборът на Хебър постигна успех с 3:1 над Локомотив (Горна Оряховица) в двубой от 17-ия кръг на Втора професионална лига.

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Домакините стигнаха до първия гол в 40-ата минута, когато точен бе Мартин Михайлов. Втората част обаче започна отлично за гостите, които изравниха в 48-ата минута чрез Жулиян Иванов.



Радостта за Локомотив бе твърде кратка и само секунди след попадението - Мартин Михайлов, върна преднината на тима от Пазарджик. Крайния резултат оформи Константин Павлов (65).

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