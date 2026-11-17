Юриен Тимбер се споразумя за нов договор с Арсенал

Защитникът на Арсенал Юриен Тимбер е дал своето съгласие да поднови договора си с лондонския гранд, информира авторитетното издание „Ди Атлетик“. Настоящият контракт на 25-годишния нидерландски бранител с английския шампион е с валидност до лятото на 2028 година.

Тимбер премина в редиците на „артилеристите“ през лятото на 2023 година. До този момент той е изиграл 105 срещи за отбора, в които е отбелязал 7 попадения и е направил 11 голови подавания. От началото на текущия сезон нидерландецът е взел участие в 10 мача във всички турнири и има 1 отбелязан гол.

Арсенал и Деклан Райс се разбраха за нов договор

Специализираният портал „Трансфермаркт“ оценява пазарната стойност на футболиста на 70 милиона евро.

Това е още един играч на Арсенал, който ще поднови своя договор с клуба. По-рано стана ясно, че и Деклан Райс също се е разбрал с шефовете на "артилеристите" да удължи престоя си на "Емиратс".

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Снимки: Gettyimages