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Нападател на Байерн с два поредни хеттрика за Германия

  • 14 ное 2026 | 17:39
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Нападател на Байерн с два поредни хеттрика за Германия

Нападателят на втория отбор на Байерн Бастиан Асомо отбеляза втори хеттрик в рамките на три дни за националния отбор на Германия до 17 години. 16-годишният талант се разписа четири пъти при победата на Бундестима със 7:0 над Азербайджан, въпреки че влезе в игра на почивката. След това Асомо реализира хеттрик и срещу Литва, в който игра само през първото полувреме.

Срещите бяха от квалификациите за Евро 2027. Така роденият в Берлин нападател има седем попадения в първите си 90 минути за тима на Германия до 17 години.

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Снимки: Imago

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