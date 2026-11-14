Нападател на Байерн с два поредни хеттрика за Германия

Нападателят на втория отбор на Байерн Бастиан Асомо отбеляза втори хеттрик в рамките на три дни за националния отбор на Германия до 17 години. 16-годишният талант се разписа четири пъти при победата на Бундестима със 7:0 над Азербайджан, въпреки че влезе в игра на почивката. След това Асомо реализира хеттрик и срещу Литва, в който игра само през първото полувреме.
Срещите бяха от квалификациите за Евро 2027. Така роденият в Берлин нападател има седем попадения в първите си 90 минути за тима на Германия до 17 години.
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