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Калоян Кръстев: Давам всичко от себе си за отбора

  • 15 ное 2026 | 17:33
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Нападателят на Вихрен Калоян Кръстев, който отбеляза третия гол при победата с 3:0 над Берое, сподели след края на срещата, че целта пред отбора е да се класира за efbet Лига.

Вихрен разби Берое насред Стара Загора
Вихрен разби Берое насред Стара Загора

"Доста беше важно за мен, като централен нападател, да вкарам гол. Давам всичко от себе си за отбора. Радвам се, че днес се получи.

Манчев: Бяхме доста солидни и в двете фази на играта
Манчев: Бяхме доста солидни и в двете фази на играта

Изпълнихме перфектно указанията за този мач и затова се получиха нещата за нас. Каза ни какво трябва да правим на терена, как да получаваме топката. Владимир Манчев доста ме окуражава. Радвам се, че днес го зарадвах с гол. Целта ни е да бъдем в елита", каза Кръстев.

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Снимки: Startphoto

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