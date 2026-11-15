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Манчев: Бяхме доста солидни и в двете фази на играта

  • 15 ное 2026 | 17:41
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Старши треньорът на Вихрен Владимир Манчев поздрави своите футболисти за победата, която те постигнаха срещу Берое с 3:0. Наставникът на "еделвайсите" сподели, че отборът му има потенциал да се бори за промоция в efbet Лига.

"Направихме много силен мач. Контролирахме развоя на събитията. Бяхме доста солидни и в двете фази на играта. Затруднихме до голяма степен отбора на Берое. Няма лесни мачове. Мачът можеш да си го направиш лесен мач. Бяхме изключително концентрирани. Знаехме за начините, по които можем да уязвим домакините. Пропуснахме още няколко добри възможности. Доволен съм от професионализма и старанието на футболистите.

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Чувствам се много добре в града. Поздравявам ръководството за доверието, което ми оказаха. Боби Кьосев е създал страхотен колектив. Имахме доста контузени играчи, но всички се справиха по много добър начин.

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Апелирам към играчите да подхождат към всеки един съперник с необходимото уважение. Този мач го забравяме и се готвим за следващия съперник. Убеден съм, че ние сме един от водещите отбори в групата, които имаме потенциал да се борим за призовите места", заяви Манчев.

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Снимки: Startphoto

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