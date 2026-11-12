Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) с втори престой на "Коритото"

Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) Витомир Вутов попада за втори път в спортно-техническия щаб на "соколите". Преди две години, през пролетта на сезон 2023/24, Вутов бе част от екипа на Росен Кирилов.

Спартак (Варна) се раздели с треньора на вратарите

Тогава двамата бивши съотборници от Литекс работиха заедно за повторното завръщане и директна промоция на Спартак в efbet Лига. Преди да поеме отново функция при варненци, Витомир Вутов бе треньор на вратарите на екзотичния танзанийски клуб Симба.



Пламен Трендафилов

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