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Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) с втори престой на "Коритото"

  • 12 ное 2026 | 11:57
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Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) с втори престой на "Коритото"

Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) Витомир Вутов попада за втори път в спортно-техническия щаб на "соколите". Преди две години, през пролетта на сезон 2023/24, Вутов бе част от екипа на Росен Кирилов.

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Тогава двамата бивши съотборници от Литекс работиха заедно за повторното завръщане и директна промоция на Спартак в efbet Лига. Преди да поеме отново функция при варненци, Витомир Вутов бе треньор на вратарите на екзотичния танзанийски клуб Симба.

Пламен Трендафилов

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